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'ये लोग मुझे मार डालेंगे...' चीखती रही प्रसूता, कुछ देर बाद अस्‍पताल में जच्चा-बच्चा की मौत 

गांधी मेमोरियल अस्पताल में हुई जच्चा-बच्चा की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है. आशंका जताई जा रही है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने से दोनों की मौत हुई है. शव का पीएम कराने के बाद मामले की जांच की जा रही है.

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'ये लोग मुझे मार डालेंगे...' चीखती रही प्रसूता, कुछ देर बाद अस्‍पताल में जच्चा-बच्चा की मौत 
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मध्य प्रदेश के रीवा स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई. बहू और उसके बच्‍चे की मौत के बाद गुस्साए परिजन अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. परिजनों ने आरोप  लगाया कि इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, जिससे महिला और उसके बच्चे की जान चली गई. उन्होंने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

बैकुंठपुर के हटवा की रहने वाली कल्पना मिश्रा (25) को परिजन प्रसव के लिए गांधी मेमोरियल अस्पताल लाए थे. जहां मौत से पहले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोते-चिल्लाते हुए मदद मांग रही है. वीडियो में वह कह रही है- "मां ये लोग मुझे मार डालेंगे. इस तरह इलाज जारी रहा तो ये मार देंगे" इसके कुछ ही घंटे बाद महिला और उसके बच्‍चे की मौत हो गई.

परिजनों की नाराजगी के बाद मामले में लापरवाही बरतने पर नर्सिंग स्टाफ साधना वर्मा और सीमा मुजालदे को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, परिजन ड्यूटी डॉक्टर सोनल अग्रवाल को भी सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि जच्चा-बच्चा की मौत एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने से हुई है.

स्‍टाफ बोला- तू पागल हो गई है, प्रसूता बोली- मुझे बचा लीजिए  

वायरल वीडियो में महिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में चिल्लाते हुए बाहर जाने की जिद करती दिख रही है. ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ उसे पकड़ा है और रोकते हुए कह रहा है- "तू पागल हो गई है क्या?" इसके बाद महिला रोते हुए परिजनों से कहती है, "गलत तरीके से इलाज हो रहा है, मैं नहीं बचूंगी. मुझे बचा लीजिए, मेरी जान को खतरा है. यह लोग मुझे मार डालेंगे मां". मृतका के चाचा धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि कल्पना को मंगलवार को भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पिता का आरोप- डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया

कल्पना के पिता रामशरण मिश्रा ने बताया कि उन्होंने बार-बार डॉक्टरों से बेटी का चेकअप करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने मांग की है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और ड्यूटी डॉक्टर समेत स्टाफ को निलंबित करे. 

डॉक्टरों की ओर से लापरवाही नहीं हुई

गांधी मेमोरियल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा का कहना है कि महिला का इलाज चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया गया था. डॉक्टरों की ओर से लापरवाही नहीं हुई है. परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

(रीवा से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट)

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