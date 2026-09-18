मेहनत को अगर किस्मत का साथ मिल जाए तो सफलता में ज्यादा वक्त नहीं लगता. पन्ना में हीरा उगलने वाली धरती ने यह साबित कर दिया, जहां खदान लेने के 15-20 दिन बाद ही किसानों के हाथ 4.70 कैरेट का जेम क्वालिटी का हीरा लग गया. इस हीरे की कीमत 15 लाख से अधिक बताई जा रही है. पन्ना की हीरा खदानों में कई साल तक खुदाई करने के बाद भी लोगों के हाथ हीरा नहीं लगता है, लेकिन 5 किसानों की 15 दिन में ही किस्मत चमक गई. ऐसे में लोग इसे किस्मत कनेक्शन बता रहे हैं.
नीलामी के बाद मिलेंगे रुपये
बद्री पटेल और उनके साथियों रामचंद्र दुबे, भीखम प्रसाद पटेल और रतन सिंह यादव ने नियम के तहत हीरे को कार्यालय में जमा कर दिया है. हीरा पार्क के अनुपम सिंह ने बताया कि जेम्स क्वालिटी के 4.70 कैरेट के हीरे को अगली नीलामी में शामिल किया जाएगा. इस दौरान उसकी असली कीमत तय होगी. नीलामी में हीरे की बिक्री के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसानों को राशि का भुगतान किया जाएगा.
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15 सितंबर को मिला था 2 करोड़ का हीरा
इससे पहले 15 सितंबर को पन्ना की मझगवां हीरा खदान में 27.29 कैरेट का जेम क्वालिटी का हीरा मिला था. इस हीरे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ के करीब आंकी गई है. हालांकि, यह हीरा किसी निजी खदान मालिक को नहीं, बल्कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NMDC) यानी कंपनी को मिला है.
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