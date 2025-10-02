विज्ञापन
भोपाल में रावण दहन से पहले ही फूंक दिया पुतला, लड़के-लड़कियां नशे में आग लगाकर भागे, VIDEO वायरल

MP NEWS: भोपाल में विजयदशमी की सुबह ही रावण का दहन हो गया. बाग मुगालिया इलाके में सुबह छह बजे कुछ अज्ञात युवक रावण का पुतला फूंक कर कार से फरार हो गए.

भोपाल:

राजधानी भोपाल के बाग मुगालिया इलाके से दशहरा के मौके पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जिस रावण के पुतले का दहन शाम को भारी भीड़ की मौजूदगी में होना था, उसे कुछ अज्ञात युवकों ने सुबह 6 बजे ही जलाकर राख कर दिया.

कार सवार युवक-युवती ने ग्राउंड में खड़े रावण को फूंका

यह अजीबोगरीब घटना बाग मुगालिया ग्राउंड में हुई. जानकारी के मुताबिक, दशहरा उत्सव के लिए ग्राउंड में रावण का विशाल पुतला तैयार कर खड़ा किया गया था. लेकिन, दहन के निर्धारित समय यानी सुबह लगभग 6 बजे, कुछ कार सवार युवक और युवती नशे की हालत में मौके पर पहुंचे. 

अज्ञात तत्वों ने ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले में आग लगा दी और मौके से तुरंत फरार हो गए. जब तक स्थानीय लोग और आयोजनकर्ता कुछ समझ पाते, रावण का पुतला धूं-धूं कर जल उठा और पूरी तरह नष्ट हो गया.

Vijaydashami News, Bhopal News, Mp Crime News, Hindi Crime News
