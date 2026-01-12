रतलाम में पति-पत्नी ने घर को बनाया देह व्यापार का अड्डा, दिल्ली से आई पश्चिम बंगाल की युवती सहित तीन गिरफ्तार

Ratlam Crime News: रतलाम जिले के अलकापुरी क्षेत्र में रविवार शाम औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई में पति-पत्नी सहित पश्चिम बंगाल की एक 21 वर्षीय युवती को गिरफ्तार किया गया है. मकान से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है.

पुलिस को अलकापुरी स्थित एक मकान में देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिली थी. पुष्टि के लिए पुलिस ने एक युवक को ग्राहक बनाकर भेजा और उसे चिह्नित नंबरों वाले रुपये दिए गए. युवक ने मकान में जाकर रुपये देने और गतिविधि की पुष्टि होते ही पुलिस को सूचना दी.

इसके बाद महिला थाना प्रभारी रेखा चौधरी, औद्योगिक थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी, सब-इंस्पेक्टर ध्यानवीर सोलंकी सहित पुलिस बल ने मौके पर दबिश दी. तलाशी के दौरान मकान के दो अलग-अलग कमरों में बेड लगे मिले.

ये हैं गिरफ्तार आरोपी

बेड के नीचे से आपत्तिजनक पैकेट और अन्य सामग्री जब्त की गई. मौके से अशोक कुमार आडवानी (48) पिता कमल कुमार आडवानी, उसकी पत्नी सविता आडवानी (41) तथा एक युवती को पकड़ा गया. पूछताछ में सामने आया कि दंपती मकान में देह व्यापार संचालित कर रहे थे.

रतलाम आने तक का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

बरामद युवती पश्चिम बंगाल के हावड़ा (कोलकाता) की रहने वाली है, जो करीब पांच दिन पहले दिल्ली के रास्ते रतलाम आई थी. पुलिस उसके रतलाम आने के तरीके और नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है. जांच के दौरान युवती के मोबाइल से कई अन्य युवतियों की तस्वीरें और संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है.

ये भी पढ़ें- '8 साल से नहीं बना रही थी शारीरिक संबंध, इसलिए मार डाला', इंदौर में पति ने कबूली हैवानियत

युवती ने क्या कहा?

पुलिस ने तीनों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार से संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है. युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए बयान में आरोप लगाया है कि दंपती ने उस पर दबाव बनाकर देह व्यापार कराया.

सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि सूचना के आधार पर ग्राहक बनाकर कार्रवाई की गई. आरोपियों का पीआर लेकर आगे की गहन पूछताछ की जाएगी. मोबाइल डेटा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- सरकारी रेस्ट हाउस में अश्लील डांस! गरियाबंद SDM कांड के बाद अब सूरजपुर का Video Viral