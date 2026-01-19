विज्ञापन
IPS अमित के खुफिया रेड प्लान से टूटा दिलावर खान का खौफ, 15 घंटे की कार्रवाई, अब 'बोल' उठा MP का चिकलाना

रतलाम के चिकलाना गांव में आधी रात पुलिस की गोपनीय रेड ने वर्षों से फैले नशे के आतंक को उजागर कर दिया. एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 21 करोड़ की एमडी ड्रग, हथियार, कारतूस और फर्जी आईडी बरामद हुई. दिलावर खान के नेटवर्क से जुड़े 16 लोग पकड़े गए, जिनमें मोस्ट वॉन्टेड याकूब लाला भी शामिल है. पुलिस ने गांव में कैंप और नई SIT गठित करने का ऐलान किया है.

IPS अमित के खुफिया रेड प्लान से टूटा दिलावर खान का खौफ, 15 घंटे की कार्रवाई, अब 'बोल' उठा MP का चिकलाना

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शांत माने जाने वाले ग्राम चिकलाना में आधी रात एसपी अमित कुमार की खुफिया टीम नशे की फैक्ट्री पर कहर बनकर टूटी. अचानक गांव में हलचल मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए. देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई. हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? यह कोई आपसी विवाद है या फिर कोई बड़ी अनहोनी? किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह पुलिस की एक बेहद गोपनीय और बड़ी रेड है. सादे कपड़ों में मौजूद लोग आम नागरिक नहीं, बल्कि पुलिस के जवान थे और इन्हीं जवानों ने नशे की उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया, जो वर्षों से गांव पर खौफ बनकर छाई हुई थी. यह सिर्फ एक आपराधिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस डर का पर्दाफाश था, जो सालों से पूरे चिकलाना को खामोश किए हुए था. इस कहानी का केंद्र है नशे का सौदागर दिलावर खान, जिसका नाम सुनते ही आज भी गांव में सन्नाटा पसर जाता है.

दरअसल, गांव के प्राथमिक स्कूल से महज कुछ कदम की दूरी पर लंबे समय से एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी. हैरानी इस बात की नहीं थी कि फैक्ट्री चल रही थी, बल्कि इस बात की थी कि गांव के लोग सब कुछ जानते हुए भी चुप थे. वजह थी, दिलावर खान का आतंक. ग्रामीणों के मुताबिक बाहरी गाड़ियां दिन-रात गांव में आती-जाती थीं, हथियारबंद लोग खुलेआम दिखाई देते थे. पुलिस अधिकारियों का भी यहां आना-जाना बना रहता था. लेकिन, डर के कारण कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सका.

राजनीति में आने का प्रयास, जनता ने नकारा 

जब कभी कुछ ग्रामीणों ने साहस दिखाकर शिकायत की, तो इंसाफ मिलने के बजाय उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई हो गई. 19 ग्रामीणों पर फर्जी मामले दर्ज कर दिए गए. यही वह मोड़ था, जहां से दिलावर खान का आतंक और मजबूत हो गया. इसके बाद उसने अपने काले कारनामों को सफेद रंग में रंगने की कोशिश की और राजनीति के मैदान में उतर गया. आजाद समाज पार्टी के सहारे उसने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने उसे पूरी तरह नकार दिया. काराी हार के साथ उसे सिर्फ 2200 वोट मिले. इसके बाद भी कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं था.   

21 करोड़ की ड्रग के साथ और क्या मिला?

इसी बीच रतलाम एसपी अमित कुमार को नशे की इस फैक्ट्री की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली. उन्होंने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी. पूरी जानकारी जुटाने के बाद एक विशेष दस्ता तैयार किया गया और इस हाई-प्रोफाइल रेड की कमान एएसपी रतलाम राकेश खाखा को सौंपी गई. रेड के दौरान दिलावर खान पूरे नेटवर्क की भयावह तस्वीर सामने आ गई. मौके से 10 किलो से अधिक एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. इसके साथ ही दो बंदूकें, 90 जिंदा कारतूस, सब-इंस्पेक्टर की वर्दी और आईडी कार्ड, बेटे अजहर का फर्जी इंडियन आर्मी पहचान पत्र, महंगी गाड़ियां, चंदन की लकड़ियां और यहां तक कि दो मोर भी बरामद किए गए. 

नाबालिग, महिलाएं और मोस्ट वॉन्टेड याकूब लाला भी पकड़ा गया  

पुलिस टीम ने रेड के दौरान 16 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक नाबालिग सहित 11 पुरुष और 6 महिलाएं भी शामिल थीं. खास बात यह रही कि इस कार्रवाई में राज्य और गुजरात में नशे का मोस्ट वॉन्टेड आरोपी याकूब लाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. नशे की इस फैक्ट्री में लगातार करीब 15 घंटे तक तलाशी अभियान चला, जिसके बाद पूरी कार्रवाई समाप्त की गई. इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने दिलावर खान की बेटी सहित कुल 11 आरोपियों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया, जबकि शेष महिलाओं और एक नाबालिग को जेल भेज दिया गया. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से ड्रग नेटवर्क, करोड़ों के आर्थिक लेन-देन, हथियारों की खरीद और उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है.

गांव में कैंप लगाएगी पुलिस 

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार स्वयं चिकलाना पहुंचे. एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांव में पुलिस कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोग बिना डर अपनी बात रख सकें. साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि डर और धमकियों के जरिए कितने लोगों की जमीनें हड़पी गईं और किन-किन स्तरों पर संरक्षण मिला.

सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर चले 

ग्रामीणों ने पहली बार खुलकर एसपी के सामने अपनी पीड़ा रखी. उनकी मांग साफ थी- दिलावर खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर चले और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की जाए. यानी इतना तय है कि चिकलाना ने बोलना शुरू कर दिया है. एसपी अमित कुमार ने भरोसा दिलाया कि जो लोग गांव में बयान देने से डरते हैं, वे सीधे उनके कार्यालय आकर अपनी जानकारी दे सकते हैं.

नई एसआईटी बनाने के आदेश 

मामले की जांच के लिए भी एसपी अमित कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया. उन्होंने रेड में शामिल पुरानी एसआईटी को भंग कर एक नई एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं. उनका संदेश साफ है- जांच निष्पक्ष होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
 

