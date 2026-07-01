विज्ञापन
विशेष लिंक

दोस्ती, नशीली शराब और ब्लैकमेलिंग; रायपुर में हनीट्रैप का खुलासा, 54 वर्षीय व्यक्ति से 2.17 लाख की उगाही

रायपुर में 54 वर्षीय व्यक्ति को कथित हनीट्रैप में फंसाकर 2.17 लाख रुपये की उगाही का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर डिजिटल साक्ष्यों और लेनदेन की जांच शुरू कर दी है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
दोस्ती, नशीली शराब और ब्लैकमेलिंग; रायपुर में हनीट्रैप का खुलासा, 54 वर्षीय व्यक्ति से 2.17 लाख की उगाही
रायपुर में हनीट्रैप का खुलासा: 54 वर्षीय व्यक्ति से 2.17 लाख की उगाही, दो महिलाएं गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हनीट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. 54 वर्षीय एक व्यक्ति ने दो महिलाओं पर दोस्ती का फायदा उठाकर ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया है. शिकायत के अनुसार महिलाओं ने उसे घर बुलाकर कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं. इसके बाद सोशल मीडिया और परिजनों के बीच तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर छह महीने तक उससे 2 लाख 17 हजार रुपये वसूल किए गए. पीड़ित की शिकायत पर गुढ़ियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

दोस्ती के बाद जाल में फंसाने का आरोप

पुलिस के अनुसार बीरगांव गांधी नगर निवासी 54 वर्षीय दुलीचंद कुम्हार की पहचान अशोक नगर श्मशान घाट क्षेत्र में रहने वाली मांगेश्वरी सिंह उर्फ जोगेश्वरी उर्फ रिंकी से थी. शिकायत में बताया गया है कि 6 जनवरी 2026 को महिला ने उसे अपने घर बुलाया था. वहां पहले से एक अन्य महिला भी मौजूद थी. आरोप है कि दोनों महिलाओं ने उसे शराब पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था.

बेहोश होने पर खींची गईं आपत्तिजनक तस्वीरें

पीड़ित का आरोप है कि शराब पीने के कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया. जब उसे होश आया तो वह असामान्य स्थिति में था. उसका दावा है कि इसी दौरान उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गईं. घटना के बाद वह किसी तरह घर पहुंच गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पास महिलाओं का फोन आया और कथित ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया.

तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर मांगे पैसे

शिकायत के मुताबिक घटना के दो दिन बाद महिला ने उसे दोबारा बुलाया और कथित तौर पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं. आरोप है कि महिलाओं ने तस्वीरें उसकी पत्नी, बेटे, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. बदनामी के डर से पीड़ित ने 8 जनवरी को पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए.

छह महीने तक होती रही उगाही

पीड़ित के अनुसार पहली रकम मिलने के बाद लगातार पैसों की मांग की जाती रही. शिकायत में बताया गया है कि अलग-अलग किस्तों में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के दौरान रकम ली गई. इस तरह कुल 2 लाख 17 हजार रुपये वसूले गए. आरोप है कि इसके बाद भी 25 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी. लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आखिरकार पीड़ित ने पुलिस की शरण ली.

Latest and Breaking News on NDTV

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और चैट की जांच

शिकायत मिलने के बाद गुढ़ियारी थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. नॉर्थ जोन डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि मामले में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है.

बड़े नेटवर्क की आशंका

पुलिस को आशंका है कि आरोपी महिलाओं ने इसी तरह अन्य लोगों को भी शिकार बनाया हो सकता है. इसी कारण पुलिस मामले को केवल एक शिकायत तक सीमित न रखते हुए संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस तरह की घटनाओं में अन्य लोग भी शामिल थे.

आगे की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, बैंक लेनदेन और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. फिलहाल दोनों आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें : हनी-ट्रैप की आरोपी महिला निकली HIV पॉजिटिव, रुपये ऐंठने के लिए कई पुरुषों को फंसाया; MP में मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें : कोबरा ने उगली मृत नागिन, शिवपुरी में हैरान करने वाला रेस्क्यू; सर्प मित्र भी चौंके, स्कूल परिसर का VIDEO वायरल

यह भी पढ़ें : उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ जंगली कुत्तों का झुंड; बाघाें की गणना वाले कैमरे में हुए ट्रैप

यह भी पढ़ें : MBA के बाद नौकरी छोड़ चुनी गुलाब की खेती, अब सालाना लाखों की कमाई; धमतरी के युवा किसान मोहित पवार बने मिसाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Honey Trap Case, Raipur News, Chhattisgarh, Extortion Case, Blackmail Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com