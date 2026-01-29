2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी; MP के पूर्व मंत्री का BJP पर तंज, "जिनके अपने घर शीशे के हों, वो पत्थर.."

MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस (Congress) नेता पीसी शर्मा (PC Sharma) ने UGC को लेकर बढ़ती कंट्रोवर्सी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. वहीं दिल्ली में हुई मीटिंग और फसल मुआवजा को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा. भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में शिकायतों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है, जिससे संदेह पैदा होता है. पीसी शर्मा ने साफ कहा कि फर्जी शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की फिर से सुनवाई हो और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक नया फाइनल ड्राफ्ट लाया जाए, ताकि भ्रम और विवाद की स्थिति खत्म हो सके. दिग्विजय सिंह से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह उस समय व्यस्त थे और इस मामले में उनकी आपत्तियां पूरी तरह जायज़ हैं. उन्होंने संबंधित कमेटी की सिफारिशों को गलत बताते हुए कहा कि इसकी सफाई खुद दिग्विजय सिंह देंगे.

दिल्ली में हुई बैठक पर ये कहा

दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि पार्टी द्वारा हर राज्य की समीक्षा की जा रही है. कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रभारियों के बीच गहन मंथन हुआ है और इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे. उन्होंने राहुल गांधी के विज़न की सराहना करते हुए कहा कि वे रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम में विश्वास रखते हैं और इसी का असर भविष्य में दिखेगा.

पीसी शर्मा ने दावा किया कि वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी. बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिनके अपने घर शीशे के हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में आपसी लठबाजी चल रही है, अब तक निगम–मंडलों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं और कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं के बीच खींचतान जारी है.

कमलनाथ के बैठक में शामिल न होने पर पीसी शर्मा ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वे नहीं आ सके. बाकी विषयों पर जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी देंगे. वहीं बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान पर बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक सर्वे ही चलते रहेंगे, जबकि किसान को तुरंत राहत की जरूरत है, सर्वे की नहीं.

यह भी पढ़ें : UGC New Rules Row: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, चीफ जस्टिस ने कहा- दुरुपयोग का खतरा

यह भी पढ़ें : Success Story: कम पानी और लागत वाली सरसों की खेती का कमाल, यहां नई तकनीक से किसानों की बदल रही किस्मत

यह भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर भोजपुरी गाने में डांस; अब पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य को मिला नोटिस, जानिए क्या है मामला?

यह भी पढ़ें : दिल्ली के अलावा केवल भोपाल में होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी; इस बार इन बैंड्स की होगी प्रस्तुति