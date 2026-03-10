सिंधिया परिवार निगम का कर्जदार, 33.32 लाख का कर बकाया, 'माधवराव' के जन्मदिन पर आई सूची ने बढ़ाई हलचल 

Scindia Family Property Tax: ग्वालियर नगर निगम ने शहर के बड़े बकायादारों की सूची जारी की, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई. इसकी वजह सूची में शामिल एक नाम है, और वह नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके स्व. माधवराव सिंधिया का. जिनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधया (Jyotiraditya Scindia Family Property Tax) वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है.

एक संयोग यह भी रहा कि 10 मार्च को ही माधवराव सिंधिया की जन्मतिथि है, इसी दिन बकायादारों की सूची में उनका नाम से उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि समर्थकों के दबाव के बाद नगर निगम ने अपने विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुप से वह सूची हटा ली, लेकिन तब तक वह वायरल हो चुकी थी.

दरअसल, मार्च का महीना चल रहा है और इस दौरान राजस्व वसूली पर जोर रहता है. ग्वालियर नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी इस समय बेहद खराब बताई जा रही है. यहां तक कि वेतन और वेंडरों के भुगतान में भी दिक्कतें आ रही हैं. इससे उबरने के लिए हाल ही में संपत्ति कर वसूली को तेज करने को लेकर एक बैठक भी की गई थी, जिसमें बड़े बकायादारों की सूची तैयार करने का फैसला लिया गया था. 9 मार्च की रात ऐसी ही एक सूची तैयार कर नगर निगम अधिकारियों के आंतरिक व्हाट्सऐप ग्रुप में डाली गई. इसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों और सरकारी संस्थानों के नाम शामिल थे. सिंधिया परिवार का नाम होने के कारण यह सूची ग्रुप से बाहर आ गई और फिर वायरल हो गई, जिसके बाद सियासी हलकों में बवाल मच गया.

निधन को हो गए 25 साल

सूची के अनुसार, स्व. माधवराव सिंधिया पर नगर निगम का 33 लाख से अधिक का संपत्ति कर बकाया है, जबकि उनके निधन को 25 साल के करीब हो गए. अनौपचारिक बातचीत में अधिकारियों ने कहा कि सिंधिया परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर कितना टैक्स बकाया है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

6 मार्च को हुई बैठक में उठा था संपत्ति कर का मुद्दा

गौरतलब है कि 6 मार्च को हुई नगर निगम परिषद की बैठक में भी कांग्रेस पार्षद प्रमोद खरे ने संपत्ति कर का मुद्दा उठाया था. उन्होंने पूछा था कि कटोरा ताल के सामने बनी दुकानों का टैक्स आया है या नहीं. साथ ही जयविलास पैलेस का टैक्स कब और कितना जमा हुआ, इसकी भी जानकारी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि शहर में कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका टैक्स नहीं आया है, लेकिन भाजपा ऐसे मामलों पर बोलना नहीं चाहती. इस पर भाजपा पार्षद दल के नेता हरि पाल डिफेंसिव मोड में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर, कांग्रेस पार्षद के पास जानकारी है तो वे ही बता दें कि जयविलास पैलेस या अन्य संपत्तियों का टैक्स नहीं आ रहा तो उसकी पूर्ति की जाएगी.

LPG Shortage: अब 2 महीने में मिलेगा सिलेंडर? LPG को लेकर टेंशन, शादियां हो रही कैंसिल, जानें MP में कहां कैसे हालात

ये हैं बड़े बकायादारों के नाम और संस्थान (राशि रुपए में)