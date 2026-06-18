MP दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: ओंकारेश्वर में बदले ट्रैफिक रूट, इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर यातायात डायवर्ट

President Droupadi Murmu Visit Madhya Pradesh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी. दौरे की शुरुआत इंदौर से होगी, जहां से वे सीधे ओंकारेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर (Omkareshwar) के दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाएं की हैं. ओंकारेश्वर में 17 से 19 जून तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. यातायात व्यवस्थाएं दोपहर 12 बजे तक परिवर्तित रहेगी.

भारी वाहनों का रूट बदला गया