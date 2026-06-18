18-22 जून तक MP के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मु, ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के साथ कूनो का भी करेंगी भ्रमण

President Murmu Visit Madhya Pradesh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 जून से 22 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वह कई शहरों में आयोजित क्रम में शामिल होंगी. वह दौरे के पहले दिन खंडवा स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन भी करेंगी और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क में भी भ्रमण करेगी. पांच दिवसीय दौरे के बीच वह पश्चिम बंगाल भी जाएंगी. यहां जानिए 18, 19, 20, 21 और 22 जून को क्या-क्या रहेंगे राष्ट्रपति के कार्यक्रम...

इसके बाद राष्ट्रपति दोपहर 12:20 बजे बैतूल से ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी और दोपहर 1:40 बजे ओंकारेश्वर पहुंचेंगी. वह शाम 6:20 बजे ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी. फिर वह ओंकारेश्वर में ही एनएचडीसी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी.

पश्चिम बंगाल भी जाएंगी राष्ट्रपति

अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति मुर्मु सुबह 9:50 बजे अंतर्राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी. फिर ओंकारेश्वर से प्रस्थान कर दोपहर 12:15 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से वह पश्चिम बंगाल के कलाईकुण्ड एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगी.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी

20 जून को राष्ट्रपति मुर्मु को शाम 6:10 बजे एयरफोर्स के विमान से जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी. फिर यहां सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगी. अगले दिन 21 जून को सुबह 7:20 बजे जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी. फिर दोपहर 11:40 बजे जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें कान्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति जबलपुर से ग्वालियर रवाना हो जाएंगे. यहां से वे हेलिकॉप्टर द्वारा कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगी. वे दोपहर 3:35 बजे कूनो गेस्ट हाउस पहुंचेंगी. राष्ट्रपति कूनो गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी.

अगले दिवस 22 जून को सुबह 6:30 वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी. फिर सुबह 10:20 बजे कूनो नेशनल पार्क से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से वह दिल्ली रवाना हो जाएंगी.

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