बैतूल के मोहन नागर को पद्म पुरस्कार 2026, जल संरक्षण के कार्यों से मिली राष्ट्रीय पहचान

padma award 2026 mohan nagar: गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है. 25 जनवरी को जारी सूची में देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कुल 131 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. इस सूची में मध्यप्रदेश के नाम भी चार नाम शामिल हैं, जिन्हें उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसेवा के कार्यों के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली है.

मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रख्यात लेखक कैलाश चंद्र पंत, सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवानदास रैकवार और मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर और नारायण व्यास को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा. बैतूल जिले के लिए यह गर्व का विषय है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय मोहन नागर को भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. उनके कार्यों ने जिले ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर पहचान बनाई है.

प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा

मोहन नागर का जन्म 23 फरवरी 1968 को बैतूल जिले के मोहन नगर में हुआ. उनके पिता स्व. श्री भँवरलाल नागर और माता स्व. श्रीमती गुलाबदेवी नागर रहे. उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन से राजनीति विज्ञान में एम.ए. की शिक्षा प्राप्त की.

सामाजिक और संस्थागत भूमिका

मोहन नागर वर्तमान में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जो योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत संस्था है. वे भारत भारती शिक्षा संस्थान, बैतूल के सचिव भी हैं और पिछले 30 वर्षों से इस संस्था से जुड़े रहकर शिक्षा, समाजसेवा और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में निरंतर योगदान दे रहे हैं.

जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान

मोहन नागर ने नदी संरक्षण, जल संवर्धन और भूगर्भ जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं. उनके प्रयासों से जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप मिला और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी.

प्रमुख सम्मान और उपलब्धियां

राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान 2019, दिल्ली

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो सम्मान 2020

मध्यप्रदेश शासन का गोपाल पुरस्कार (गौ सेवा के लिए)

दुष्यंत कुमार साहित्य अकादमी पुरस्कार-काव्य कृति ‘चातुर्मास'

भाऊराव देवरस राष्ट्रीय पुरस्कार-भूगर्भ जल संरक्षण

पद्म पुरस्कार 2026 के लिए चयन

अन्य दायित्व

वर्तमान में वे नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंधन मंडल के सदस्य हैं. इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन के वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

संपर्क विवरण

पता: भारत भारती आवासीय विद्यालय परिसर, जामठी, बैतूल, मध्यप्रदेश-460001

ईमेल: mohanbharatbharati@gmail.com

