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नेपाल में लापता हुए एमपी-छत्तीसगढ़ के पर्यटक, भोपाल की स्वाती और रायपुर की मोनिका की कोई खबर नहीं

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिवारों की चिंता बढ़ गई. विदिशा की स्वाती बागरेचा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं, और रायपुर की मोनिका यादव से संपर्क टूट गया. दोनों के लापता होने की सूचना के बाद प्रशासन और सरकारी एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं.

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नेपाल में लापता हुए एमपी-छत्तीसगढ़ के पर्यटक, भोपाल की स्वाती और रायपुर की मोनिका की कोई खबर नहीं
मानसरोवर यात्रा पर गई भोपाल की स्वाती लापता हुई.
  • नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो महिलाएं लापता हो गई हैं.
  • विदिशा की स्वाती बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थीं और बाढ़ के बाद उनका परिवार से संपर्क टूट गया है.
  • रायपुर की मोनिका यादव 22 अगस्त से नेपाल में थीं और आपदा के बाद उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया है.
नेपाल में फंसे अपनों की जानकारी पाने के लिए कौन सा नंबर मिलाएं?

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. इस आपदा के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो महिलाओं से संपर्क टूटने की खबर सामने आई है. इनमें विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केसी बागरेचा की बेटी स्वाती बागरेचा और रायपुर की मोनिका यादव शामिल हैं. दोनों नेपाल में अलग-अलग कारणों से मौजूद थीं, लेकिन आपदा के बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है. परिजन लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं, वहीं प्रशासन और संबंधित एजेंसियां भी तलाश में जुटी हैं.

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं स्वाती बागरेचा

मध्य प्रदेश के विदिशा शहर की रहने वाली स्वाती बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत से रवाना हुई थीं. बताया जा रहा है कि वह कनाडा में रहती हैं और यात्रा में शामिल होने के लिए विशेष रूप से भारत आई थीं. यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को परिजनों के पास छोड़ा था.

यात्रा के दौरान परिवार के संपर्क में थीं

स्वाती सद्गुरु फाउंडेशन के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं. परिजनों के अनुसार, यात्रा के दौरान वह लगातार परिवार के संपर्क में थीं और अपनी स्थिति की जानकारी देती रहती थीं. लेकिन नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के बाद अचानक उनका संपर्क टूट गया. इसके बाद से परिवार बेहद चिंतित है और उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है.

विदिशा के परिवार की बढ़ी चिंता

स्वाती के लापता होने की सूचना मिलते ही विदिशा में उनके परिवार और परिचितों की चिंता बढ़ गई है. परिवार के सदस्य लगातार विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल उनकी लोकेशन या सुरक्षा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

रायपुर की मोनिका यादव भी लापता

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी एक महिला के लापता होने की सूचना मिली है. प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, महादेव घाट क्षेत्र की निवासी मोनिका यादव 22 अगस्त 2026 से नेपाल प्रवास पर थीं. बाढ़ और भूस्खलन की आपदा के बाद से उनका परिवार संपर्क नहीं कर पा रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नेपाल में मौजूद प्रदेश के नागरिकों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. सभी जिलों से नेपाल गए लोगों का ब्यौरा लिया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मोनिका यादव की सुरक्षित तलाश के लिए राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है.

परिजनों से सहयोग की अपील

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि यदि नेपाल में मौजूद किसी व्यक्ति या वहां गए छत्तीसगढ़ के नागरिकों के बारे में कोई जानकारी हो तो उसे तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं. सरकार का कहना है कि संकट की इस घड़ी में हर सूचना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

जारी किए हेल्पलाइन नंबर

नेपाल में फंसे या लापता नागरिकों की जानकारी और सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.
टोल फ्री नंबर: 1070
कंट्रोल रूम नंबर: 0771-2223471

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