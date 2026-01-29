विज्ञापन
Naxal Encounter: सुरक्षाबलों ने हथियारबंद दो नक्सलियों को किया ढेर, बीजापुर के जंगलों में जारी है गोलीबारी

Chhattisgarh Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने अन्य इलाके में 20-20 किलो के दो आईईडी बम बरामद किए हैं.

Naxal Encounter: सुरक्षाबलों ने हथियारबंद दो नक्सलियों को किया ढेर, बीजापुर के जंगलों में जारी है गोलीबारी
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Naxal Encounter in CG: छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के जंगलों में गुरुवार को एक बार मुठभेड़ (Encounter) शुरू हो गई, जहां सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया है. उनके शव भी जवानों ने बरामद कर लिए हैं. मौके पर सुरक्षाबल सर्च अभियान चला रहे हैं. नक्सलियों के पास से AK-47, 9 MM पिस्टल और अन्य हथियारों के साथ गोला-बारूद मौके से बरामद हुए हैं.

मुठभेड़ वाला इलाका बीजापुर और सुकमा का बॉर्डर एरिया है, जो तेलंगाना की भी सीमा के पास है. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की और बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभी ऑपरेशन जारी है. दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है.

सुबह 7 बजे से गोलीबारी चालू

दरअसल, पामेड़ थाना क्षेत्र के जीडपल्ली के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सचूना मिलते डीआरजी के जवानों ने मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. इस दौरान जंगल में हथियारबंद नक्सलियों ने खुद को घिरा देख जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. दोनों के बीच सुबह 7 बजे गोलीबारी चालू है.

आईईडी बम

आईईडी बम

बीजापुर में दो आईईडी बम बरामद

वहीं, बीजापुर जिले के ईलमिड़ी थाना क्षेत्र में ही 20-20 किलो के दो IED बम बरामद हुए हैं. इन्हें नक्सलियों ने लंकापल्ली कच्ची सड़क पर लगाया था. नक्सलियों की योजना सुरक्षाबलों के बड़े वाहनों को निशाना बनाने की थी, क्योंकि ये बम कमांड स्विच सिस्टम से सड़क के बीचों-बीच मिले हैं. बमों को DRG जवान, CF जवान और BDS टीम की मदद से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है.

