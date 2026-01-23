Mukhyamantri Kanya Vivah Nikah Yojana MP: जबलपुर (Jabalpur) में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Nikah Yojana) के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह (Samuhik Vivah) आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (JP Nadda) और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी जोड़ों को योजना के तहत ₹49,000 के चेक भी वितरित किए. इसके साथ ही रीवा में भी सामूहिक विवाह / निकाह का आयोजन किया गया. जहां हितलाभ वितरित किया गया.

विवाह भारतीय संस्कृति का पवित्र संस्कार : जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नवविवाहित दंपतियों को मंगलमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि विवाह भारतीय संस्कृति का पवित्र संस्कार है, जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों से सक्रिय सहभागिता की अपील की.

मुख्यमंत्री यादव ने ऐसे दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बसंत पंचमी शुभ कार्यों का विशेष मुहूर्त माना जाता है. उन्होंने बताया कि सभी जोड़ों को ₹49,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत परिवार एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं और नवविवाहितों का सुखद जीवन सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाता है.

एक जोड़े को कुल 55,000 रुपये

रीवा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत बड़ा विवाह समारोह आयोजित हुआ. शहर के मार्तंड स्कूल मैदान में हुए इस कार्यक्रम में 200 जोड़ों ने शादी के पवित्र बंधन में कदम रखा. मैदान में टेंट, सजावट, दूल्हा-दुल्हन और बारातियों की मौजूदगी से पूरा माहौल शादी के रंग में रंगा हुआ था. कार्यक्रम में पहुंचे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.

सांसद ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए सरकार एक जोड़े पर कुल ₹55,000 खर्च करती है. इनमें से ₹49,000 सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को दिए जाते हैं. जबकि ₹6,000 शादी की अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि योजना के तहत मिलने वाली ₹49,000 की सहायता राशि का उपयोग परिवार की ज़रूरतों में करें और गलत चीजों पर खर्च करने से बचें.

