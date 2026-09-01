MP के 1.22 लाख छात्रों को आज लैपटॉप का तोहफा, CM मोहन यादव खातों में 25-25 हजार ट्रांसफर करेंगे

मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए आज एक सितंबर का दिन बेहद खास है. प्रदेश सरकार की 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के तहत सीएम डॉ. मोहन यादव भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में होनहार विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप के लिए सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे. इस दौरान प्रदेश के करीब 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों के बैंक खातों में 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे. 25 हजार रुपये उन बच्चों के खातों में जाएंगे जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल किए थे.
मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और उनके सपनों को नई उड़ान देने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण कदम।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 31, 2026
कल लगभग 1.22 लाख विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25-₹25 हजार के मान से ₹304.98 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण करूँगा। pic.twitter.com/YvstPo5EDP
विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद
'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के तहत विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपये देने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य होनहार छात्रों को प्रोत्साहित कर उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है. लैपटॉप मिलने से होनहार विद्यार्थी अपनी शिक्षा पर और बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंग. उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लाइब्रेरी, डिजिटल स्टडी मैटेरियल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आसानी होगी. सीधे बैंक खातों में राशि भेजने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी-अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार लैपटॉप खरीद सकेंगे.
यहां देखिए लाइव कार्यक्रम
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