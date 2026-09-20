मोनिका यादव की वायरल फोटो असली, IAS होने का दावा निकला फर्जी, पिता-पति हैं जिला कलेक्टर

- मोनिका यादव राजस्थान के श्रीमाधोपुर की रहने वाली हैं. सोशल मीडिया पर इनको आईएएस अधिकारी बताया जा रहा है.
- मोनिका यादव ने UPSC की CSE 2017 में AIR-403 हासिल की. इन्हें IAS की बजाय IRTS सर्विस कैडर मिला.
- इनके पति सुशील कुमार यादव राजस्थान बालोतरा और पिता हरफूल सिंह यादव बूंदी जिला कलेक्टर हैं.
राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में बैठी एक महिला और उसकी गोद में नवजात बच्चे की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में तेजी से वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि यह महिला आईएएस अधिकारी मोनिका यादव हैं, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर ली थी. जब एनडीटीवी ने इस वायरल दावे की पड़ताल की गई, तो सामने आई हकीकत कुछ और ही निकली.
एनडीटीवी से बातचीत में मोनिका यादव के पिता आईएएस अधिकारी हरफूल सिंह यादव ने बताया कि उनकी बेटी के बारे में किया जा रहा दावा पूरी तरह सच नहीं है. मोनिका यादव यूपीएससी क्रैक करके सिविल सेवक जरूर बनी हैं, मगर वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) नहीं, बल्कि भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस ) की 2018 बैच की अधिकारी हैं.
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मोनिका यादव की सक्सेस स्टोरी
मोनिका यादव की सफलता की पूरी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायी है. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2017 क्रैक करने से पहले मोनिका न केवल अपने प्रथम प्रयास में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनीं, बल्कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करके राज्य पुलिस में डीएसपी बनने में भी कामयाब हुईं. हालांकि, उन्होंने डीएसपी पद पर जॉइन नहीं किया.
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मोनिका यादव की वर्तमान पोस्टिंग
आईआरटीएस मोनिका यादव की वर्तमान पोस्टिंग अजमेर में डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के पद पर है. साल 2026 में वायरल हो रही मोनिका की यह तस्वीर छह साल पुरानी है. साल 2020 में भी वायरल हुई थी. फोटो उस वक्त की है जब मोनिका की पहली बेटी का जन्म हुआ था. फिलहाल मोनिका मातृत्व अवकाश पर हैं और जल्द ही उनके घर दूसरी बार नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं.
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पति बालोतरा व पिता बूंदी जिला कलेक्टर
मोनिका यादव के पिता हरफूल सिंह यादव और पति सुशील यादव राजस्थान में जिला कलेक्टर हैं. बूंदी जिला कलेक्टर पद पर सेवाएं दे रहे पिता हरफूल सिंह राजस्थान सिविल सेवा के अधिकारी रहे हैं और प्रमोट होकर आईएएस बने हैं. वहीं, मोनिका के पति सुशील यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं. 2017 बैच के आईएएस अधिकारी सुशील यादव वर्तमान में राजस्थान के बालोतरा के जिला कलेक्टर हैं.
मोनिका यादव कहां की रहने वाली हैं?
मोनिका यादव मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर ब्लॉक के गांव लिसाड़िया की रहने वाली हैं. उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2017 में अखिल भारतीय स्तर पर 403वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें आईआरटीएस कैडर अलॉट हुआ. भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एकेडमिक्स में बेस्ट परफॉर्मर का अवॉर्ड भी मिला. यूपीएससी से पहले मोनिका ने प्रथम प्रयास में ही आरएएस परीक्षा में 93वीं रैंक हासिल कर डीएसपी का पद प्राप्त किया था.
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