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लगातार चौथे दिन चौथा संदिग्ध आतंकी पकड़ाया, एमपी ATS ने धार से हाजी अजहर को हिरासत में लिया 

मध्य प्रदेश एटीएस ने धार से संदिग्ध आतंकी हाजी अजहर को गिरफ्तार कर चार दिनों में चौथी बड़ी कार्रवाई की है. इससे पहले भोपाल, देवबंद और अलवर से भी गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं.

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लगातार चौथे दिन चौथा संदिग्ध आतंकी पकड़ाया, एमपी ATS ने धार से हाजी अजहर को हिरासत में लिया 
प्रतीकात्मक तस्वीर.

मध्य प्रदेश एटीएस लगातार देश विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में एजेंसी ने चार दिनों के भीतर चौथी बड़ी कार्रवाई करते हुए धार से एक और संदिग्ध आतंकी हाजी अजहर को पकड़ा है. इससे पहले भोपाल, देवबंद और अलवर से तीन अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एटीएस की इस कार्रवाई से एक बड़े नेटवर्क के खुलासे के संकेत मिले हैं.

चार दिन में चौथी गिरफ्तारी

एमपी एटीएस ने लगातार कार्रवाई करते हुए देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े चार आरोपियों को पकड़ा है. सबसे पहले भोपाल से मोहम्मद फराज को पकड़ाया, फिर नईम अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया. इसके बाद राजस्थान के अलवर से शाकिर मेव को गिरफ्तार किया और अब धार से हाजी अजहर को हिरासत किया है. इन गिरफ्तारियों से साफ है कि एजेंसियां पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हैं.

धार से पकड़ा गया हाजी अजहर

ताजा कार्रवाई में एटीएस ने मध्य प्रदेश के धार जिले से हाजी अजहर को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि वह पहले से पकड़े गए आरोपियों के संपर्क में था और नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा था. अजहर की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को कई और महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है.

डिजिटल जांच में मिले अहम सबूत

एटीएस को आरोपियों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन की जांच के दौरान अहम डिजिटल इनपुट मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, फोन रिकॉर्ड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नंबरों से संपर्क के संकेत मिले हैं. इन सुरागों के आधार पर एजेंसियां अब नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं.

पहले गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े हैं तार

जांच में सामने आया है कि हाजी अजहर का सीधा संबंध पहले गिरफ्तार मोहम्मद फराज और नईम अब्दुल्ला से है. फराज को 11 जून को भोपाल के काजी कैंप इलाके से गुप्त ऑपरेशन में पकड़ा गया था, जबकि नईम को 13 जून को देवबंद से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद 14 जून को अलवर से शाकिर को पकड़ा गया. एटीएस का मानना है कि ये सभी एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं.

विदेशी संगठनों से संपर्क की आशंका

एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और अन्य संदिग्ध संगठनों के संपर्क में थे. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इनका कनेक्शन विदेश में बैठे किन हैंडलर्स से है और यह नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ है.

हमले की तैयारी में थे आरोपी

एटीएस के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क देश में संभावित हमलों की साजिश रच रहा था. कुछ आरोपियों के बारे में यह जानकारी भी मिली है कि वे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे और आगे विदेश जाने की योजना बना रहे थे. इससे साफ है कि उनके इरादे खतरनाक हो सकते थे.  

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