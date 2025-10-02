मौसी के प्यार में पगलाया लड़का, शादी करने के लिए इस हद तक चला गया, पुलिस भी हिल गई

रिश्ते और कानून की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है. यहां एक 19 वर्षीय युवक ने अपनी 25 वर्षीय मौसी से शादी करने के लिए न केवल अपने परिवार को धोखा दिया, बल्कि कानून को भी गुमराह करने की कोशिश की. युवक ने शादी के लिए निर्धारित उम्र सीमा को पार करने के लिए अपने सभी दस्तावेजों—आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट में भी अपनी जन्मतिथि बदलवा ली.

प्यार के लिए बदल डाली अपनी उम्र

मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है. शील नगर का रहने वाला रितेश धाकड़ (19) सागरताल स्थित अपने मामा के घर आता-जाता था. इसी दौरान उसे अपनी मौसी खुशबू राजपूत (25) से प्यार हो गया. परिवार वालों को यह 'उल्टा रिश्ता' मंजूर नहीं था, जिसके चलते रितेश और खुशबू ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया.

कानूनी रूप से शादी करने के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. 19 साल के रितेश ने इस उम्र के बंधन को तोड़ने के लिए एक बड़ी चालाकी चली. उसने अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट में हेराफेरी करवाकर अपनी उम्र दो साल बढ़वा ली. दस्तावेजों में 2005 की जगह 2003 का जन्म वर्ष दिखाकर रितेश खुद को 21 साल का साबित करने में कामयाब रहा. अपडेटेड दस्तावेजों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया और 24 जून को घर छोड़कर फरार हो गए.

RTI से खुला 'फर्जीवाड़ा'

खुशबू के गायब होने पर उनके भाई आकाश सिंह राजपूत ने बहोड़ापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसी बीच, आकाश को पता चला कि रितेश ने कोर्ट में शादी के लिए आवेदन किया है और खुद की उम्र 21 साल बताई है.

अपने शक के आधार पर, आकाश सिंह राजपूत ने RTI (सूचना का अधिकार) के जरिए रितेश की 10वीं की मार्कशीट निकलवाई. मार्कशीट में रितेश का वास्तविक जन्म वर्ष 2005 निकला, जिससे यह पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया. इस खुलासे के बाद मामा आकाश सिंह राजपूत ने बहोड़ापुर थाना पुलिस को मामले की शिकायत की है.

पुलिस कर रही खोजबीन

सीएसपी रोबिन जैन के अनुसार, पुलिस रितेश और उसकी प्रेमिका मौसी खुशबू की तलाश में जुटी हुई है और इसमें परिवार वाले भी सहयोग कर रहे हैं. युवक ने अपनी मौसी से शादी करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पासपोर्ट तक में बदलाव करवाकर एक बड़ा दस्तावेजी फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी जांच की जा रही है. यह पूरा मामला पवित्र रिश्ते को कलंकित करने और धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब उदाहरण बन गया है.