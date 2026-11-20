मध्य प्रदेश के श्योपुर एक खौफनाक घटना सामने आई है. अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर रोके जाने पर रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम को बुरी तरह पीटा. हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेत माफिया वन विभाग की टीम पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. माफियाओं के हाथ में डंडा और बंदूके दिखाई दे रही हैं. दरअसल वन विभाग की टीम ने अवैध बालू से भरा एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया था.

रेत माफिया उस ट्रक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे. जब उनको लगा कि कर्मी सख्त हैं और वे जब्त ट्रक नहीं छोड़ेंगे तो माफियाओं ने डंडे से उन पर हमला कर दिया. इस हमले में दो वन रक्षक घायल हो गए हैं.

सबलगढ़ रेंज के रेंजर सोमेश शर्मा ने घटना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वे लोग नियमित गश्त पर निकले थे. टीम ने रेत से भरा एक ट्रैक्टर देखा और उसका पीछा किया और उसे जब्त कर अपने साथ ले गए.ट्रैक्टर के पीछे दो मोटरसाइकिलें भी चल रही थीं. उन्होंने टीम पर पथराव शुरू कर दिया. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हैरानी की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब वहां पर पुलिस भी मौजूद था. वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में दिखाई दे रहा है. रेत माफियाओ के हौसले कितने बुलंद हैं ये इस वीडियो में देखा जा सकता है. पुलिस के सामने ही वह डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं.

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