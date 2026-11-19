मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शराब की लत छुड़ाने के नाम पर बांटे जा रहे हर्बल काढ़े को पीने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य बीमार पड़ गए, पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

यह घटना चिचोली पुलिस स्टेशन के पाथाखेड़ा गांव में हुई, जहां शराब छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों को पेड़ की छाल से बनी हर्बल दवा बांटी जा रही थी.

बैतूल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एएसपी) कमलेश कुमार खरपुसे ने कहा कि यह काढ़ा कई सालों से गांव में शराब की लत छुड़ाने के पारंपरिक इलाज के तौर पर बांटा जा रहा था.

खरपुसे ने कहा, "पाथाखेड़ा गांव में बांटे जा रहे हर्बल काढ़े को पीने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य बीमार हो गए. यह दवा पेड़ की छाल का इस्तेमाल करके बनाई गई थी और लोगों को शराब की लत छुड़ाने के नाम पर दी जा रही थी."

यह घटना तब सामने आई जब इसे पीने के बाद सात लोगों की सेहत बिगड़ गई. उनमें से दो की मौत हो गई जबकि पांच अन्य बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया. इन मौतों के बाद पुलिस ने हर्बल लिक्विड को बनाने और बांटने और किन हालात में लोगों को दिया गया, इसकी जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है. एएसपी ने कहा, "आरोपियों को कस्टडी में ले लिया गया है और केस दर्ज कर लिया गया है. बाकी पांच लोगों की मौत और बीमारी के हालात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है."

पुलिस काढ़ा बनाने में इस्तेमाल की गई चीजों और मौत के मामले की भी जांच कर रही है. पुलिस ने कहा कि बताया जा रहा है कि पेड़ की छाल से बना यह काढ़ा कई सालों से गांव में बांटा जा रहा था.

इस घटना ने शराब की लत के इलाज के नाम पर बिना वेरिफाइड हर्बल चीजों के सेवन से जुड़े खतरों की ओर ध्यान खींचा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.