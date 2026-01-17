Madhya Pradesh Sagar Kinnar Jihad Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले में सामने आए चर्चित “किन्नर जिहाद” मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसे मृतक किन्नर नैना की मौत से पहले का बताया जा रहा है. वायरल ऑडियो में किन्नर नैना और किरण नायक के बीच कथित तौर पर विवाद और मारपीट जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं. हालांकि, इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.
NHRC में दर्ज कराई गई शिकायत
मामले को लेकर मृतक नैना की गुरु किन्नर रानी ठाकुर ने अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने मामले में संज्ञान लिया है और तथ्यों की जांच के निर्देश दिए हैं.
रानी ठाकुर के आरोप
किन्नर रानी ठाकुर ने सागर की किन्नर किरण नायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रानी ठाकुर का दावा है कि सागर के रंग महल में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया है, जहां रहने वाले सभी किन्नरों पर नमाज पढ़ने और रोजा रखने का दबाव बनाया जाता है. उनका आरोप है कि इसी दबाव के चलते वहां रहने वाले कई किन्नर मुस्लिम धर्म को मानने लगे हैं.
नैना की मौत को लेकर आरोप
रानी ठाकुर का यह भी आरोप है कि किन्नर नैना ने जब कथित धर्मांतरण का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई. इससे मानसिक रूप से आहत होकर नैना ने आत्महत्या कर ली. वहीं, किरण नायक पर यह आरोप भी लगाए गए हैं कि हिंदुओं से मिलने वाली बधाई की रकम को मदरसों और मस्जिदों में फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया.
जांच के दायरे में मामला
फिलहाल मामला जांच के दायरे में है. प्रशासन और पुलिस की ओर से वायरल ऑडियो और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. वहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. उधर, इस पूरे मामले को लेकर किरण नायक ने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद है रानी ठाकुर मेरी गद्दी छीनना चाहती है इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है.
NHRC सदस्य ओमकार सिंह का बयान
मानव अधिकार आयोग सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि रानी किन्नर की शिकायत मिली है, जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया है. परसो तक उसको नोटिस हो जाए. शिकायत में बताया गया है कि उस पर मस्जिद में नमाज अदा करने और कलमा पढने का दबाव डालने की बातें लिखी हैं. मना करने पर रानी किन्नर के चेले को मजबूरन सुसाइड करना पडा. रानी किन्नर वहां से निकल आई और हम तक शिकायत पहुंचाइ है.
शिकायत में क्या-क्या लिखा?
15 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली को भेजे गए पत्र में किन्नरों के जबरन धर्म परिवर्तन विषयान्तर्गत लिखा है कि
'निवेदन है कि मैं रानी ठाकुर किन्नर समाज से आती हूं. मेरा निवास रंगमहल इतवारी टौरी पर है. मेरे साथ पिछले कई वर्षों से जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव मेरे ही साथी किरण नायक उर्फ कलीम खान द्वारा डाला जा रहा हैं एवं घर पर ही मजिस्द बना ली है जहां पर चारों समय की अजान की जाती है. एवं मुझे और मेरे साथियों को नमाज पढ़ने और मास खाने के लिए कहा जा रहा है. यह लोग बजार से गौ मांस लाते है जिसे खाने को मजबूर किया जाता है. विरोध करने पर लात - घूसो से मारपीट होती है जिसकी रिकार्डिंग मेरे मोबाइल में है. आज आक्रोशित होकर मेरे साथी मोना अहिरवार उर्फ राकेश जिसके साथ मारपीट की गई थी, उसने आज मुस्लिम धर्म न अपनाने को लेकर टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई हैं जोकि धर्मातरण से मना करने को लेकर की गई.''
