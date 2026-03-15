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छत्तीसगढ़ में एलपीजी की जमाखोरी पर बड़ा एक्शन, 102 जगहों पर छापे में 741 सिलेंडर जब्त

lpg cylinder crisis in chhattisgarh: एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ राज्य के खाद्य विभाग की टीमों और जिला प्रशासन ने मिलकर संदिग्ध स्थानों पर अचानक निरीक्षण और छापेमारी की. इस अभियान का उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखना और संकट की स्थिति का फायदा उठाकर अवैध कारोबार करने वालों पर रोक लगाना है.

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छत्तीसगढ़ में एलपीजी की जमाखोरी पर बड़ा एक्शन, 102 जगहों पर छापे में 741 सिलेंडर जब्त

LPG Cylinder Crisis News: ईरान (Iran) और अमेरिका-इजरायल (Amecia- Israel ) संघर्ष के चलते गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. शनिवार को राज्यभर में की गई कार्रवाई के दौरान 102 अलग-अलग स्थानों से कुल 741 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. 

अधिकारियों के अनुसार, राज्य के खाद्य विभाग की टीमों और जिला प्रशासन ने मिलकर संदिग्ध स्थानों पर अचानक निरीक्षण और छापेमारी की. इस अभियान का उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखना और संकट की स्थिति का फायदा उठाकर अवैध कारोबार करने वालों पर रोक लगाना है.

 सिलेंडरों की कर रहे थे जमाखोरी 

अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए कुछ व्यापारी गैस की संभावित कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे थे. इसी सूचना के आधार पर कई जिलों में छापेमारी की गई. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि अलग-अलग जिलों में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान चलाया गया. जांच के दौरान कई गोदामों, दुकानों और अन्य संदिग्ध जगहों पर छापे मारे गए, जहां बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से जमा किए गए थे.

102 स्थानों से 741 सिलेंडर जब्त 

बयान के मुताबिक अब तक राज्यभर में 102 स्थानों से 741 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं. सबसे ज्यादा कार्रवाई रायपुर में हुई, जहां अलग-अलग निरीक्षणों के दौरान 392 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. इसके बाद बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा, जहां प्रवर्तन कार्रवाई में 130 सिलेंडर बरामद किए गए. अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कई वेयरहाउस, दुकानें और अन्य स्टोरेज स्थान भी खंगाले गए, जहां सिलेंडर की जमाखोरी होने की आशंका थी.

 कालाबाजारी करने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी, डायवर्जन या कालाबाजारी में शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं एलपीजी की संदिग्ध बिक्री या अवैध भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों ने कहा कि अनिश्चितता के समय में जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी करने से कृत्रिम कमी पैदा होती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस बीच, शनिवार को मुंबई में भी एलपीजी की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया. यहां वर्ली इलाके में अधिकारियों ने एक रिहायशी स्थान पर छापा मारकर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए.

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जांच में पता चला कि इन सिलेंडरों को कथित तौर पर अवैध रूप से जमा करके उनमें गैस भरने के बाद ब्लैक मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सिलेंडरों के साथ एक ट्रांसपोर्ट वाहन भी जब्त किया गया है. फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है.

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