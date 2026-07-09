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एमपी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई गिरफ्तार, इंदौर पुलिस ने नाना पटवारी पर की कार्रवाई

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई नाना पटवारी को इंदौर पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्रवाई की पुष्टि की है, जबकि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.

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एमपी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई गिरफ्तार, इंदौर पुलिस ने नाना पटवारी पर की कार्रवाई

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई नाना पटवारी को इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है. इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस ने नाना पटवारी को किस मामले में हिरासत में लिया है. गिरफ्तारी की सूचना सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

विवेक तन्खा ने जताई चिंता

मामले को लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर चिंता जताई है. उन्होंने लिखा कि जीतू पटवारी से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर पुलिस ने उनके छोटे भाई को बिना किसी अपराध की जानकारी दिए हिरासत में लिया और उन्हें कहां ले जाया गया, इसकी सूचना भी परिवार को नहीं दी गई. 

तन्खा ने डीजीपी और इंदौर पुलिस कमिश्नर से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसी परंपरा न बनाई जाए, जो भविष्य में परेशानी का कारण बने. फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.

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