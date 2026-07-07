कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजनीत से संन्यास का ऐलान कर दिया है. अब वे धर्म की रक्षा करेंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा- "मैं सनातन धर्म को समझता हूं, भाजपा, वीएचपी और आरएसएस को भी समझता हूं. अब मेरा मिशन धर्म की रक्षा करना है, अब कोई राजनीति नहीं कारूंगा, अपनी आखिरी सांस तक आस्था की रक्षा करनी है".
#WATCH | Delhi: On the Ram Mandir donation embezzlement case, Congress leader Digvijaya Singh says, "I understand religion, including Sanatan Dharma; I understand the BJP, the VHP, and the RSS. My mission now is the protection of Dharma—defending the faith until my last breath.… pic.twitter.com/SlpZcfsO45— ANI (@ANI) July 7, 2026
दरअसल, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मैं अब 80 साल का हो गया हूं. मेरी पार्टी ने मुझे पांच बार विधायक बनाया, दो बार लोकसभा से सांसद बनाया और दो बार राज्यसभा से सांसद बनाया. इस बार मैंने पार्टी हाईकमान से खुद कहा कि अब किसी और को लाइए. इसलिए अब मेरा काम सिर्फ धर्म रक्षा है. इसमें कोई भी राजनीति नहीं होगी.
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