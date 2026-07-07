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दिग्विजय सिंह अब धर्म की रक्षा करेंगे, राजनीत‍ि से संन्‍यास का किया ऐलान, Video

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मिशन अब धर्म की रक्षा करना है. उन्‍होंने राजनीति से संन्‍यास का ऐलान कर दिया है.

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दिग्विजय सिंह अब धर्म की रक्षा करेंगे, राजनीत‍ि से संन्‍यास का किया ऐलान, Video
दिग्विजय सिंह ने कहा- मैं सनातन धर्म को समझता हूं

कांग्रेस नेता और मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजनीत से संन्यास का ऐलान कर दिया है. अब वे धर्म की रक्षा करेंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा- "मैं सनातन धर्म को समझता हूं, भाजपा, वीएचपी और आरएसएस को भी समझता हूं. अब मेरा मिशन धर्म की रक्षा करना है, अब कोई राजनीत‍ि नहीं कारूंगा, अपनी आखिरी सांस तक आस्था की रक्षा करनी है".  


दरअसल, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मैं अब 80 साल का हो गया हूं. मेरी पार्टी ने मुझे पांच बार विधायक बनाया, दो बार लोकसभा से सांसद बनाया और दो बार राज्‍यसभा से सांसद बनाया. इस बार मैंने पार्टी हाईकमान से खुद कहा क‍ि अब किसी और को लाइए. इसलिए अब मेरा काम सिर्फ धर्म रक्षा है. इसमें कोई भी राजनीति नहीं होगी. 

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