पहले गले लगाया, फिर चाकू मारकर की हत्या; एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

Jabalpur Murder Case: जबलपुर में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. रांझी थाना क्षेत्र में एक युवक की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. मामूली कहासुनी के बाद हुए इस हमले में युवक की जान चली गई, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरा फरार है.

रांझी इलाके में सुबह-सुबह कत्ल

यह वारदात रांझी थाना क्षेत्र के इंदिरा आवास इलाके की है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय रितेश पटेल के रूप में हुई है. मंगलवार सुबह करीब साढ़े दस बजे रितेश अपने घर पर ही था, तभी अचानक यह घटना हुई. गंभीर रूप से घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

गले लगाया और फिर कर दिया चाकू से हमला

विवाद के दौरान आरोपी ने पहले रितेश से बात की और फिर अचानक उसे गले लगा लिया. इसी बीच उसने चाकू निकाला और रितेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. अचानक हुए हमले से रितेश संभल भी नहीं पाया और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. हमले के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रितेश को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घर के सामने गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार आरोपी लड्डू बावारिया अपने साथी राजू सोनकर के साथ एक्टिवा से रितेश के घर पहुंचा. दोनों घर के सामने खड़े होकर गाली-गलौज करने लगे. शोर सुनकर रितेश बाहर आया और उन्हें ऐसा करने से मना किया. इसी बात पर विवाद बढ़ गया.

मुख्य आरोपी गिरफ्त में, दूसरे की तलाश

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लड्डू बावारिया को हिरासत में ले लिया है. उसके साथी राजू सोनकर की तलाश जारी है. थाना पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हत्या की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे. गुस्साए लोग आरोपी लड्डू बावारिया के घर पहुंच गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की. घर के बाहर खड़ी कार, बाइक और एक्टिवा सहित दरवाजों को नुकसान पहुंचाया गया और पत्थरबाजी भी हुई.