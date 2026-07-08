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गजब है! समोसे खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोक दी ट्रेन, लोग बोले- ये तो हर दिन का है नजारा; देखें VIDEO

ड्राइवर के इस 'समोसा ब्रेक' के कारण ट्रेन को हर दिन करीब 10 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है. लोगों का कहना है कि लोको पायलटों का यह हर दिन का हो गया है.

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गजब है! समोसे खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोक दी ट्रेन, लोग बोले- ये तो हर दिन का है नजारा; देखें VIDEO
समोसे खरीदकर जाता लोको पायलटय
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मध्य प्रदेश के इंदौर से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए ट्रेन को ही रोक दिया और ट्रैक पर खड़ी करके बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दुकान पर चला गया. इस दौरान ट्रेन में बैठे यात्री ट्रेन चलने का इंतजार करते रहे. समोसे की दुकान के पास मौजूद लोग भी यह नजारा देखकर अचंभित रह गए. लोको पायलट आराम से समोसे खरीदकर ट्रेन में पहुंचा, फिर गंतव्य के लिए ट्रेन को रवाना किया. अब वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने भी संज्ञान लिया है.

जानकारी के अनुसार, महू और इंदौर के बीच राऊ (Rau) के रंगवासा रोड पर यह घटना अक्सर देखी जा रही हैं. ट्रेन का ड्राइवर ड्यूटी के दौरान चलती ट्रेन को पटरी पर ही रोक देता है. ट्रेन रुकते ही लोको पायलट नीचे उतरता है और पास की दुकान से गरमा-गरम समोसे खरीदकर वापस ट्रेन में सवार होता है.

लोको पायलट को समोसे खरीदते देखते रहते हैं यात्री

लोगों का कहना है कि लोको पायलट की इन हरकतों से ट्रेन लगभग 10 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रहती है और यात्री सिर्फ यह सोचते रहते हैं कि लोको पायलट कब समोसे खरीदे और फिर ट्रेन वहां से रवाना हो. दुकान के आसपास के लोगों का कहना है कि डेमू ट्रेन के लोको पायलट का यह काम रोजाना का हो गया है.

रेलवे ने क्या बताया

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो हमारे पास पहुंची है. हालांकि, वह इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह समझ में आया है कि वीडियो हमारे डिवीजन का दिख रहा है. इसके चलते संबंधित विभाग को वीडियो भेज दिया है और उन्हें वीडियो की जांच करने के आदेश दिए है. अगर इसमें कोई गलत पाया जाता है तो निर्धारित पेनल्टी लगाई जाएगी.

उन्होंने बताया कि वह पता करेंगे कि ट्रेन वहां पर क्यों रुकी थी, सिग्नल था या यूं ही रोका गया है. इन सब तथ्यों पर जानकारी जुटाना के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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