Commonwealth Games 2026 Day 4 LIVE Updates: चार मेडल पहले ही जीत चुकी भारतीय टीम आज अपनी मेडल संख्या और बढ़ाने के लिए उत्सुक है. वेटलिफ्टिंग भारत के लिए मेडल जीतने का मुख्य जरिया रहा है; अब तक इसमें तीन मेडल जीते जा चुके हैं, जिनमें मशहूर मीराबाई चानू का गोल्ड मेडल भी शामिल है. ग्लासगो गेम्स के पांचवें दिन, वेटलिफ्टिंग इवेंट से और मेडल मिलने की उम्मीद है. भारत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग में भी हिस्सा लेने जा रहा है, और इन दोनों ही खेलों में मेडल जीतने की अच्छी संभावना है. दिन की शुरुआत भारत के 'सबसे तेज़ धावक' गुरिंदरवीर सिंह के साथ होती है, जो पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में देश के लिए पदक के दावेदार के तौर पर उभरे हैं.
भारत 5वें दिन कैसे 11 मेडल जीत सकता है:
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं के 53kg फ़ाइनल में ज्ञानेश्वरी यादव (1 मेडल)
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिलाओं के वॉल्ट फ़ाइनल में प्रतिष्ठा सामंत (1 मेडल)
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं के 58kg फ़ाइनल में बिंद्यारानी देवी (1 मेडल)
पैरा एथलेटिक्स: महिलाओं के शॉट पुट F57 फ़ाइनल में शर्मिला धनकड़ और शिल्पा के शायला (1 मेडल)
एथलेटिक्स: पुरुषों के हाई जंप फ़ाइनल में सर्वेश अनिल कुशारे, तेजस्विन शंकर और जे आदर्श राम (3 मेडल)
वेटलिफ्टिंग: पुरुषों के 79kg फ़ाइनल में वी अजय बाबू (1 मेडल)
तैराकी: पुरुषों के 200m बटरफ्लाई फ़ाइनल में साजन प्रकाश (अगर वह हीट्स से आगे बढ़ते हैं) (1 मेडल)
पैरा एथलेटिक्स: पुरुषों के 100m T38 फ़ाइनल में राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी (1 मेडल)
एथलेटिक्स: पुरुषों के 110m हर्डल्स फ़ाइनल में तेज शिर्से (अगर वह हीट्स से आगे बढ़ते हैं) (1 मेडल)
Commonwealth Games 2026 Live: गुरिंदरवीर सिंह (पुरुषों की 100 मीटर - राउंड 1, हीट 4)
गुरिंदरवीर सिंह कुछ ही देर में एक्शन में होंगे.
आजका पूरा शेड्यूल
- दोपहर 02:15 बजे: एथलेटिक्स — गुरिंदरवीर सिंह (पुरुषों की 100 मीटर - राउंड 1, हीट 4)
- दोपहर 03:00 बजे: एथलेटिक्स — मुरली श्रीशंकर (पुरुषों की लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन - ग्रुप A)
- दोपहर 03:00 बजे: तैराकी (Swimming) — साजन प्रकाश (पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स)
- दोपहर 03:55 बजे: एथलेटिक्स — तेजस शिर्से (पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स - राउंड 1)
- शाम 04:20 बजे: एथलेटिक्स — लोकेश सत्यानाथन (पुरुषों की लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन - ग्रुप B)
- शाम 04:26 बजे: पैरा तैराकी — स्वातिक पाटिल (पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 हीट्स)
- शाम 04:45 बजे: बॉक्सिंग — सचिन सिवाच बनाम विलियम हेविट (इंग्लैंड) — (पुरुषों का 60kg - राउंड ऑफ 16)
- शाम 05:30 बजे: वेटलिफ्टिंग (मेडल मैच) — ज्ञानेश्वरी यादव (महिलाओं का 53kg फाइनल)
- शाम 06:00 बजे: बॉक्सिंग — अंकुश बनाम ज़लान जान (एंटीगुआ और बारबुडा) — (पुरुषों का 80kg - राउंड ऑफ 16)
- शाम 06:15 बजे: जिम्नास्टिक (मेडल मैच) — प्रतिष्ठा समंथा (महिलाओं का वॉल्ट फाइनल)
- रात 08:00 बजे: वेटलिफ्टिंग (मेडल मैच) — बिंद्यारानी देवी (महिलाओं का 58kg फाइनल)
- रात 10:05 बजे: लॉन बॉल्स — पुतुल सोनोवाल बनाम अनवर हमदा (केन्या) — (पुरुषों की सिंगल्स सेक्शनल मैच)
- रात 10:30 बजे: बॉक्सिंग — साक्षी चौधरी बनाम लेथाबो मोडुकनेले (बोत्सवाना) — (महिलाओं का 51kg - राउंड ऑफ 16)
- रात 11:35 बजे: पैरा एथलेटिक्स (मेडल मैच) — शर्मिला धनखड़ और शिल्पा के शायला (महिलाओं का F57 शॉट पुट फाइनल)
- रात 11:40 बजे: एथलेटिक्स (मेडल मैच) — तेजस्विन शंकर, सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जोथी शंकर (पुरुषों का हाई जंप फाइनल)
- रात 12:00 बजे (28 जुलाई): 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल — भारत बनाम नाइजीरिया (महिला पूल B)
- रात 12:02 बजे (28 जुलाई): पैरा तैराकी (मेडल मैच) — स्वातिक पाटिल (पुरुषों का 100m ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 फाइनल - क्वालिफाई करने पर)
- रात 12:30 बजे (28 जुलाई): वेटलिफ्टिंग (मेडल मैच) — अजय बाबू (पुरुषों का 79kg फाइनल)
- रात 01:00 बजे (28 जुलाई): बॉक्सिंग — सुमित कुंडू बनाम जॉन मैककोनेल (नॉर्दर्न आयरलैंड) — (पुरुषों का 70kg - राउंड ऑफ 16)
- रात 01:07 बजे (28 जुलाई): तैराकी (मेडल मैच) — आर्यन नेहरा (पुरुषों का 800m फ्रीस्टाइल फाइनल)
- रात 01:10 बजे (28 जुलाई): लॉन बॉल्स — पुतुल सोनोवाल (पुरुषों का सिंगल्स सेमीफाइनल - क्वालिफाई करने पर)
- रात 01:10 बजे (28 जुलाई): लॉन बॉल्स — पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की (महिलाओं का पेयर्स सेमीफाइनल - क्वालिफाई करने पर)
- रात 01:44 बजे (28 जुलाई): तैराकी (मेडल मैच) — साजन प्रकाश (पुरुषों का 200m बटरफ्लाई फाइनल - क्वालिफाई करने पर)
- रात 01:57 बजे (28 जुलाई): पैरा एथलेटिक्स (मेडल मैच) — राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी (पुरुषों का T38 100m फाइनल)
- रात 02:15 बजे (28 जुलाई): एथलेटिक्स (मेडल मैच) — तेजस शिर्से (पुरुषों का 110m हर्डल्स फाइनल - क्वालिफाई करने पर)
Commonwealth Games 2026 Live: गुरिंदरवीर सिंह पर रहेगी नजर
भारत के सबसे तेज धावक के रूप में पहचाने जाने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रनिंग ट्रैक पर होंगे.गुरिंदरवीर सिंह से भी भारत को मेडल की उम्मीद है.
Commonwealth Games 2026 Live: कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट मुरली श्रीशंकर पर नजर
सबकी नज़रें भारतीय बॉक्सिंग टीम पर होंगी, जिसमें पूर्व वर्ल्ड यूथ चैंपियन सचिन सिवाच समेत चार बॉक्सर हिस्सा लेंगे. भारत एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग और पैरा-एथलेटिक्स में भी मेडल जीतने की दौड़ में शामिल होगा. वहीं, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट मुरली श्रीशंकर पुरुषों की लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं.
Commonwealth Games 2026: भारत 5वें दिन जीत सकता है 11 मेडल
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं के 53kg फ़ाइनल में ज्ञानेश्वरी यादव (1 मेडल)
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिलाओं के वॉल्ट फ़ाइनल में प्रतिष्ठा सामंत (1 मेडल)
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं के 58kg फ़ाइनल में बिंद्यारानी देवी (1 मेडल)
पैरा एथलेटिक्स: महिलाओं के शॉट पुट F57 फ़ाइनल में शर्मिला धनकड़ और शिल्पा के शायला (1 मेडल)
एथलेटिक्स: पुरुषों के हाई जंप फ़ाइनल में सर्वेश अनिल कुशारे, तेजस्विन शंकर और जे आदर्श राम (3 मेडल)
वेटलिफ्टिंग: पुरुषों के 79kg फ़ाइनल में वी अजय बाबू (1 मेडल)
तैराकी: पुरुषों के 200m बटरफ्लाई फ़ाइनल में साजन प्रकाश (अगर वह हीट्स से आगे बढ़ते हैं) (1 मेडल)
पैरा एथलेटिक्स: पुरुषों के 100m T38 फ़ाइनल में राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी (1 मेडल)
एथलेटिक्स: पुरुषों के 110m हर्डल्स फ़ाइनल में तेज शिर्से (अगर वह हीट्स से आगे बढ़ते हैं) (1 मेडल)
Commonwealth Games 2026: एथलेटिक्स इवेंट्स से मेडल की उम्मीद
ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत लगातार मेडल जीत रहा है और सोमवार से एथलेटिक्स इवेंट्स शुरू होने के साथ ही उत्साह और बढ़ने वाला है. भारत ने 32 सदस्यों वाली एथलेटिक्स टीम उतारी है, जिसमें 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट शामिल हैं, साथ ही 11 पैरा-एथलीट भी हैं.