Commonwealth Games 2026 Day 4 LIVE Updates: चार मेडल पहले ही जीत चुकी भारतीय टीम आज अपनी मेडल संख्या और बढ़ाने के लिए उत्सुक है. वेटलिफ्टिंग भारत के लिए मेडल जीतने का मुख्य जरिया रहा है; अब तक इसमें तीन मेडल जीते जा चुके हैं, जिनमें मशहूर मीराबाई चानू का गोल्ड मेडल भी शामिल है. ग्लासगो गेम्स के पांचवें दिन, वेटलिफ्टिंग इवेंट से और मेडल मिलने की उम्मीद है. भारत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग में भी हिस्सा लेने जा रहा है, और इन दोनों ही खेलों में मेडल जीतने की अच्छी संभावना है. दिन की शुरुआत भारत के 'सबसे तेज़ धावक' गुरिंदरवीर सिंह के साथ होती है, जो पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में देश के लिए पदक के दावेदार के तौर पर उभरे हैं.

भारत 5वें दिन कैसे 11 मेडल जीत सकता है:

वेटलिफ्टिंग: महिलाओं के 53kg फ़ाइनल में ज्ञानेश्वरी यादव (1 मेडल)

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिलाओं के वॉल्ट फ़ाइनल में प्रतिष्ठा सामंत (1 मेडल)

वेटलिफ्टिंग: महिलाओं के 58kg फ़ाइनल में बिंद्यारानी देवी (1 मेडल)

पैरा एथलेटिक्स: महिलाओं के शॉट पुट F57 फ़ाइनल में शर्मिला धनकड़ और शिल्पा के शायला (1 मेडल)

एथलेटिक्स: पुरुषों के हाई जंप फ़ाइनल में सर्वेश अनिल कुशारे, तेजस्विन शंकर और जे आदर्श राम (3 मेडल)

वेटलिफ्टिंग: पुरुषों के 79kg फ़ाइनल में वी अजय बाबू (1 मेडल)

तैराकी: पुरुषों के 200m बटरफ्लाई फ़ाइनल में साजन प्रकाश (अगर वह हीट्स से आगे बढ़ते हैं) (1 मेडल)

पैरा एथलेटिक्स: पुरुषों के 100m T38 फ़ाइनल में राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी (1 मेडल)

एथलेटिक्स: पुरुषों के 110m हर्डल्स फ़ाइनल में तेज शिर्से (अगर वह हीट्स से आगे बढ़ते हैं) (1 मेडल)