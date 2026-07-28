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प्रियंका गांधी ने संसद में ऐसा क्या बोला जो हो गया हंगामा, स्पीकर को डिलीट करना पड़ा कांग्रेस नेता का बयान

प्रियंका गांधी ने एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने छात्रों पर पेलेट गन से हमला किया.

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प्रियंका गांधी (फोटो- लोकसभा टीवी वीडियो ग्रैब)
  • प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को निशाने पर लिया.
  • प्रियंका गांधी के आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने उनके बयान की निंदा की
  • स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में हर शब्द को सोच समझ कर बोलना चाहिए.
प्रियंका गांधी के इन आरोपों पर सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है?
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया गया जिसने एक गर्भवती महिला के आरोपियों की रिहाई पर अपनी सहमति जताई, खुशी जताई.

प्रियंका गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री जी ने नया शिक्षा मंत्री को चुना. एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला की बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की."

किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के बयान पर क्या कहा?

प्रियंका के इस बयान पर सत्ता रूढ़ पक्ष ने जब सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि ये अखबारों में हैं. इसपर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेता को अपने बयान को साबित करने को कहा. फिर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बीच में बोलते हुए कहा कि प्रियंका को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए.

किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा, "इस तरह का बयान चरित्र हनन है. प्रियंका भले पहली बार चुनकर आई हैं, लेकिन अपनी पार्टी की सीनियर लीडर हैं."

स्पीकर ने बयान को कार्यवाही से हटाया

स्पीकर ओम बिरला ने इस बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया. स्पीकर ने कहा, "मेरा मानना है कि ये सदन लोकतांत्रिक संस्था का सदन है. यहां कहा गया एक एक शब्द रिपोर्ट में रहता है. मैं आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के इस तरह की बात सदन के पटल पर नहीं रखना चाहिए."

छात्रों के प्रदर्शन को लेकर क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

प्रियंका गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे. गांधीजी के दिखाए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिल में रखते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी आवाज उठाई. ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं. जहां मां अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है. तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है.

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