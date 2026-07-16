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8-10 हजार फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा चौकियां; पहलगाम हमले के बाद CRPF ने घाटी में बनाए 10 नए हाई-एल्टीट्यूड बेस

पहलगाम आतंकी हमले के बाद CRPF ने जम्मू-कश्मीर में 10 नए हाई-एल्टीट्यूड टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं. घाटी में कुल ऑपरेटिंग बेस की संख्या 55 हो गई है. अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 232 कंपनियां भी तैनात की गई हैं.

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8-10 हजार फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा चौकियां; पहलगाम हमले के बाद CRPF ने घाटी में बनाए 10 नए हाई-एल्टीट्यूड बेस
पहलगाम हमले के बाद बड़ा सुरक्षा प्लान: जम्मू-कश्मीर में CRPF के 10 नए हाई-एल्टीट्यूड बेस, आतंकियों की घेराबंदी तेज
CRPF

Jammu Kashmir Security: पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा रणनीति को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने घाटी में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए 10 नए टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस (TOBs) स्थापित किए हैं. इसके साथ ही घाटी में ऐसे ऑपरेटिंग बेस की कुल संख्या 45 से बढ़कर 55 हो गई है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कदम से आतंकियों की गतिविधियों पर पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से नजर रखी जा सकेगी और ऊंचाई वाले इलाकों में उनकी आवाजाही पर लगाम लगेगी.

क्यों खास हैं ये बेस?

सूत्रों के मुताबिक, ये नए ऑपरेटिंग बेस 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बनाए गए हैं. इन जगहों को इसलिए चुना गया है क्योंकि विदेशी आतंकी अक्सर इन्हीं इलाकों में छिपकर अपने ठिकाने बनाते हैं और सुरक्षा बलों की नजर से बचने की कोशिश करते हैं. अब इन फॉरवर्ड बेस की मदद से सुरक्षाबलों की चौबीसों घंटे मौजूदगी रहेगी, जिससे घुसपैठ के रास्तों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी और आतंकियों के खिलाफ तुरंत ऑपरेशन चलाना आसान होगा.

CRPF New Bases: घाटी की सुरक्षा सख्त

CRPF New Bases: घाटी की सुरक्षा सख्त
Photo Credit: CRPF

पहलगाम हमले के बाद घाटी में सुरक्षा सख्त

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की गई थी. उसी के आधार पर यह नई रणनीति तैयार की गई है. इसका मकसद सिर्फ आतंकियों की घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि ऊंचाई वाले उन इलाकों में भी लगातार दबाव बनाए रखना है, जहां पहले मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती चुनौतीपूर्ण होती थी. अब इन नए बेस के जरिए आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और उनके मूवमेंट पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी.

Amarnath Yatra Security CRPF: अमरनाथ यात्रा पर पुख्ता पहरा

Amarnath Yatra Security CRPF: अमरनाथ यात्रा पर पुख्ता पहरा
Photo Credit: CRPF

अमरनाथ यात्रा पर भी पैनी नजर

इधर श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग और उससे जुड़े संवेदनशील इलाकों में अपनी 232 कंपनियां तैनात की हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के महानिदेशकों को रोटेशन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लिए जा सकें.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 13 जुलाई 2026 तक 2 लाख 75 हजार 618 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं. हालांकि, इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही है. सूत्रों का कहना है कि पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर प्रतिदिन होने वाला पंजीकरण 20 हजार से नीचे बना हुआ है. हालिया आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर सेवा भी अभी तक शुरू नहीं की गई है.

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अब अमरनाथ यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्ताव है कि अगले चरण से ऑन-द-स्पॉट यानी तत्काल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था खत्म कर दी जाए और पूरी तरह फिक्स्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जाए. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी.

नई रणनीति से आतंकियों की घेराबंदी

कुल मिलाकर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ दोहरी रणनीति अपनाई है. एक तरफ आतंकियों के खिलाफ ऊंचाई वाले इलाकों में स्थायी सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर श्री अमरनाथ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है. आने वाले दिनों में घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान और अधिक आक्रामक होने की संभावना है.

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