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IAS हिमांशु पांचाल: फर्जी अफसर ने AI से बनाया आधार कार्ड, डिनर पार्टी देकर गुजरात का ठग कर रहा था खेल 

इंदौर में पकड़े गए फर्जी आईएएस हिमांशु पांचाल का गुजरात में भी ठगी का कनेक्‍शन सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को किराए पर घर देने वाले मकान मालिक पर भी केस दर्ज किया है.

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IAS हिमांशु पांचाल: फर्जी अफसर ने AI से बनाया आधार कार्ड, डिनर पार्टी देकर गुजरात का ठग कर रहा था खेल 
indore fake ias himanshu panchal: पुलिस जांच में आरोपी के खुले कई और राज. Photo- Bharat patil

मध्‍य प्रदेश के इंदौर जिले में पकड़े गए फर्जी आईएएस हिमांशु पांचाल उर्फ राज सोनी के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया क‍ि फर्जी आईएएस हिमांशु ने एआई (AI) से फर्जी आधार समेत अन्‍य दस्‍तावेज तैयार किए थे. 

मामले में आरोपी को किराए पर कमरा देने वाले मकान मालिक पर भी केस दर्ज किया है, क्‍योंक‍ि उसने बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था. जांच में मिले पुराने रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी गुजरात का बड़ा ठग है. अब पुलिस आरोपी हिमांशु पांचाल को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. 

ड्राइवर को हर दिन 2 से 2.5 हजार देता था आरोपी 

फर्जी आईएएस हिमांशु के ड्राइवर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे हर दिन दो से ढाई हजार रुपये दिए जाते थे. हिमांशु फर्जी नेमप्लेट लगी गाड़ी से घूमता था और शेरेटॉन होटल में आलीशान डिनर पार्टी आयोजित कर लोगों को नौकरी का लालच देकर ठगी की साजिश रचता था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बढ़ाई धाराएं 

दरअसल, इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित ओमेक्स सिटी-1 के शुभ आंगन प्रीमियम में रहने वाले फर्जी आईएएस हिमांशु पांचाल को बीते दिनों पुलिस ने पकड़ा था. उस पर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का आरोप लगा था. पुल‍िस की जांच में आरोपी हिमांशु पांचाल के खिलाफ फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 467 समेत बीएनएस (BNS) की अन्य धाराएं बढ़ाई गई हैं. 

मकान माल‍िक पर भी एफआईआर 

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ओमेक्स सिटी-1 के शुभ आंगन प्रीमियम के जिस मकान में आरोपी रह रहा था, उसके मकान मालिक ने किरायेदार की सूचना संबंधित पुलिस थाने को नहीं दी थी. आरोपी पिछले एक महीने से अपनी 62 वर्षीय मां के साथ घर में रह रहा था. इस लापरवाही पर मकान मालिक राजेश कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. 

पुलिस लोगों से कर रहे संपर्क 

आरोपी का गुजरात में भी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है. उसने वहां भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है. पुलिस अब तक उसके संपर्क में आए लोगों, होटल रिकॉर्ड और अन्‍य गतिविधियों की जांच कर रही है.

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