इंदौर के नशा मुक्ति केंद्र में युवक ने की आत्महत्या, सुबह जमा किए थे पैसे, मौके का फायदा उठाकर भागे 70 मरीज

इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में आने वाले एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक ने आत्महत्या कर ली. सचिन लोधी नाम के युवक ने केंद्र के वॉशरूम में सुसाइड कर लिया. इस घटना से सेंटर में हड़कंप मच गया. जिससे मौका पाकर 70 से ज्यादा मरीज सेंटर से फरार हो गए. घटना ने नशा मुक्ति केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि युवक ने सुबह ही रिहेब सेंटर की फीस जमा की थी, लेकिन दोपहर में ही उसने सुसाइड कर लिया, वह काफी देर तक जब वॉशरूम से बाहर नहीं निकला तो गार्ड ने गेट तोड़ा और अंदर जो देखा उससे सब के होश उड़ गए.

1 महीने से इंदौर के सेंटर में था सचिन लोधी

दरअसल, सचिन लोधी सुबह नहाने का कहकर वॉशरूम में गया था, काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकला तो सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा तोड़ा. अंदर सचिन फंदे पर लटका मिला. आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के जीजा केशव लोधी ने आरोप लगाया कि सचिन को करीब एक महीने तीन दिन पहले इस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था. परिजनों के मुताबिक घटना की सुबह ही उन्होंने केंद्र में पैसे और डिपॉजिट जमा किए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सचिन की आत्महत्या की खबर मिल गई. परिजनों ने केंद्र प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

70 मरीज हो गए फरार

घटना के बाद जब सेंटर के कर्मचारी सचिन को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी केंद्र में इलाज करा रहे 70 मरीजों ने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गए. ज्यादा मरीज केंद्र की ऊंची बाउंड्रीवॉल कूदकर मुख्य सड़क की ओर भाग निकले. सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ कथित वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी संख्या में युवक केंद्र की दीवारों से नीचे कूद रहे हैं और सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं. अचानक इतनी बड़ी संख्या में युवकों को भागते देख आस-पास के राहगीर और स्थानीय लोग भी सख्ते में आ गए.

ये वीडियो भी देखिए.

घटना के बाद रावजी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मरीज का मर्ग कायम जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी के मुताबिक जब सेंटर के कर्मचारी सचिन को अस्पताल लेकर जा रहे थे, उसी दौरान 70 से अधिक मरीज मुख्य गेट का ताला खोलकर और बाउंड्रीवॉल फांदकर फरार हो गए. पुलिस अब सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. फरार मरीजों की तलाश के साथ उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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