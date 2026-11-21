उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आजम खान के जेल से छूटते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. आजम खान के पुलाव वाले बयान पर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने तंज कसा है. दरअसल आजम खान ने ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी के लोग हैदराबादी बिरयानी नहीं, बल्कि पुलाव और मटन बिरयानी खाते हैं. इस ओवैसी की पार्टी के नेता इसरार अहमद ने आजम के इस बयान को 'रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया' वाला करार दिया.

'रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया'

उन्होंने कहा कि आजम को जेल से रिहा होने के लिए हम दिल से बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक वह जेल में बंद थे. रिहाई के बाद सपा नेता के बयान को देखकर ऐसा लगता है कि 'रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया'.AIMIM नेता ने कहा कि आजम यूपी में पुलाव खाने की बात करते हैं. लंबे समय तक सपा का पुलाव खाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत और भी खराब हो गई. लेकिन अब मुसलमान जाग चुके हैं. वे अब समाजवादी पार्टी के लोकलुभावने वादों के झांसे में नहीं आएंगे.

आजम का 'हैदराबादी बिरयानी' वाला कमेंट

ओवैसी की पार्टी के नेता ने कहा कि यूपी के मुस्लिमों को अब हैदराबादी बिरयानी पसंद आ रही है. यहां के मुस्लिम अब हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन सपा की स्थिति को कमजोर कर देगा. सपा यूपी में खत्म होने की कगार पर है. बता दें कि आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे इलाके में 'हैदराबादी बिरयानी' पसंद नहीं की जाती, यहां के लोग 'पुलाव' और मटन बिरयानी पसंद करते हैं.

ओवैसी ने कसा था सपा पर तंज?

दरअसल कुछ समय पहले मेरठ की एक रैली में ओवैसी ने सपा पर तंज कसा था. उन्होंने शिवपाल यादव की जेल में आजम खान से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और पार्टियों की मंशा का आकलन करेंगे. ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी ने आजम खान के समर्थन में लगातार आवाज उठाई है और आगे भी उनके हित में संघर्ष करेगी. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरे नेता जेल में बंद दलित और वंचित समुदायों के लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते.

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