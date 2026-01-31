इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर गिरी गाज! महिला से अश्लील चैट के आरोपों में हुआ डिमोशन

Indore Dancing Cop Controversy: देशभर में अपने अनोखे अंदाज़ से ट्रैफिक संभालकर पहचान बनाने वाले इंदौर के चर्चित 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह पर लगे गंभीर आरोपों के बाद पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. महिला द्वारा अश्लील चैटिंग और इंदौर बुलाने जैसे आरोप लगाए जाने के मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद रंजीत सिंह को पदावनत कर दिया गया है.

कार्यवाहक प्रधान आरक्षक से वापस आरक्षक बने

पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए रंजीत सिंह को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद से हटाकर पुनः उनके मूल पद आरक्षक पर पदस्थ कर दिया है. रंजीत सिंह वर्तमान में रक्षित केंद्र इंदौर में पदस्थ थे. इस कार्रवाई की पुष्टि एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के कार्यालय द्वारा की गई है.

सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ विवाद

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुंबई निवासी राधिका सिंह नाम की युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर रंजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. युवती का आरोप था कि रंजीत सिंह ने उससे अश्लील चैट की, दोस्ती का प्रस्ताव दिया और इंदौर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट और होटल बुक कराने की बात कही. युवती ने कहा कि इस व्यवहार से असहज होकर उसने वीडियो के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई.

रंजीत सिंह ने दी थी सफाई

आरोप सामने आने के बाद रंजीत सिंह ने अपनी सफाई में कहा था कि युवती ने खुद को उनकी फैन बताते हुए ड्यूटी देखने की इच्छा जताई थी. इसी दौरान मजाक में उन्होंने इंदौर आने पर फ्लाइट और होटल की बात कही थी, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल ड्यूटी से हटाकर लाइन में भेज दिया गया था और जांच के आदेश दिए गए थे.

अवॉर्ड और फॉलोअर्स के लिए थे मशहूर

रंजीत सिंह अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल में ट्रैफिक संभालने के कारण देशभर में चर्चित रहे हैं. उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं. लेकिन इस विवाद के बाद उनकी छवि को बड़ा झटका लगा है.