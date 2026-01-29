Dancing Cop Ranjit Singh: इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत का डिमोशन, महिला को इंदौर बुलाने के मामले में गिरी गाज, जानें मामला

देशभर में चर्चित इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह अब सिर्फ आरक्षक रह गए हैं. महिला के चेटिंग और उसे इंदौर बुलाने के आरोप पर उन पर यह कार्रवाई की गई है. इससे पहले रंजीत सिंह प्रधान आरक्षक थे. लेकिन, पुलिस विभाग की ओर से जांच के बाद उनका डिमोशन कर दिया गया है. इससे यह साफ होता है कि महिला ने उन पर जो आरोप लगाए थे, जांच में वे सही पाए गए हैं.

दरअसल, डांसिंग कॉप के नाम से देशभर में जाने जाने वाले रंजीत सिंह के ऊपर कुछ महीने पहले एक महिला राधिका सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हुए वीडियो जारी किए थे. इसमें अश्लील चैटिंग करने और मिलने के लिए इंदौर बुलाने की बात कही गई थी. महिला का वीडियो वायरल होने के बाद रंजीत सिंह को ड्यूटी से हटकर लाइन अटैच कर दिया गया था. मामले की जांच मुख्यालय डीसीपी को सौंपी गई थी. अब पुलिस विभाग ने एक्शन लेते हुए रंजीत सिंह को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक से आरक्षक बना दिया है.

अनोखे अंदाज से ट्रैफिक संभालते थे रणजीत सिंह

बता दें की रंजीत सिंह अपने अनोखे अंदाज से ट्रैफिक संभालने के लिए जाने जाते हैं. वे सड़क पर डांस मूव करते हुए नियमों का पालन कराते थे. इस कारण उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं. लेकिन, रंजीत पर लगे आरोपों ने उनकी छवि खराब कर दी है.

