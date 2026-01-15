IND vs NZ: फिर सुरक्षा में चूक लेकिन विराट कोहली का ये रूप आपको भा जाएगा 

Virat Kohli Fan Entered The Stadium IND vs NZ 2nd ODI: हाल के दिनों में मैचों के दौरान सुरक्षा में चूक के कई मामले सामने आए हैं. खासतौर पर बड़े खिलाड़ियों से मिलने के लिए दर्शक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में पहुंच जाते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार के मैच में राजकोट में देखने को मिला. मैच के दौरान दो दर्शक एक बार फिर मैदान के बीच कोहली से मिलने पहुंच गए. जब ये घटना हुई उस वक्त कोहली मैदान में फील्डिंग कर रहे थे. दो दर्शक भागते हुए कोहली के पास पहुंचते हैं और उनके गले लगते हैं. उनके पीछे-पीछे सुरक्षा गार्ड भी पहुंचते हैं और उन्हें पकड़कर वापस ले जाते हैं.
कोहली का हावभाव दिल जीत लेगा
जब कोहली से मिलने उनके दोनो फैन्स उनके पास पहुंचे तो कोहली ने उन्हें बड़े आराम से रोका. हालांकि, वीडियो में कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है लेकिन उनके हावभाव से ये साफ लग रहा है कि वो दर्शकों को कह रहे हों कि आराम से आइए. इसके बाद कोहली ने दोनों दर्शकों को हग किया.
इसके बाद विराट ने दोनों फैन्स को बाहर जाने के लिए कहा. फिर सुरक्षा गार्ड उन्हें पकड़कर बाहर ले आए. लेकिन इस दौरान कोहली की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही शानदार थी. क्योंकि यही फैन्स उनको महान बोलते हैं. ऐसे में वो अपने फैन्स के साथ बड़े ही इत्मीनान से मिलते हैं.
गौरतलब है कि राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड ने मेजबान भारत को 7 विकेट से हरा दिया था. इस मैच में के एल राहुल ने शतक लगाया था लेकिन उनका शतक बेकार गया.
