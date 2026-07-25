MP में 20 से ज्यादा IAS अफसरों का तबादला, छह जिलों के कलेक्टर बदले; यहां देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा आईएएस अफसरों के शुक्रवार रात तबादले हो गए, जिनमें 6 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद अशोक बर्णवाल ने तबादलों की पहली सूची जारी कर दी है. मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव (ACS) नीरज मण्डलोई को ग्लोबर इन्वेस्टर समिट (GIS 2027) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही वह उद्योग और MSME की कमान भी संभालेंगे.

मध्य प्रदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है. इसके अलावा जिन जिलों में कलेक्टर बदले गए हैं उनमें रतलाम, शहडोल, खरगोन, मंदसौर, आगर मालवा और अनूपपुर शामिल हैं.

ये होंगे कलेक्टर

मिशा सिंह को शहडोल का कलेक्टर बनाया गया है. इनके अलावा रत्नाकर झा को अनूपपुर, दिव्यांक सिंह को मंदसौर, डॉ शेर सिंह मीना को आगर मालवा और रतलाम की कलेक्टर रहीं मिशा सिंह को शहडोल का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश शासन में आठ वर्षों के सूखे के बाद पदोन्नति नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और उसके बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाले सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के उपसचिव अजय कटेसरिया को रतलाम का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है.

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