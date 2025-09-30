मदरसों में हिंदू छात्रों को कुरान पढ़ाने का विवाद, धर्मांतरण के आरोप पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

मध्यप्रदेश के मदरसों को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है. जिसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास पहुंची है. जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में बिना अनुमति हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है और धर्मांतरण की तैयारी की जा रही है. शिकायत में दावा किया गया है कि 27 मदरसों में करीब 556 हिंदू बच्चों को दाखिला दिलाया गया है, जिनके जरिए उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह काम एक सुसंगठित अवैध धर्मांतरण गिरोह द्वारा किया जा रहा है.

कई जिलों के मदरसों के खिलाफ शिकायत

मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस और सबलगढ़ समेत कई जिलों के मदरसों का जिक्र शिकायत में किया गया है. आरोप है कि ये मदरसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015, भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश सरकार के 15 जून 2015 के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं. शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं.

NHRC ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन के भीतर एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है.

मध्य प्रदेश सरकार भी करेगी कार्रवाई

वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार आयोग के साथ मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगी. किसी को भी जबरन दूसरे धर्म का ज्ञान देना और मदरसे में बुलाकर पढ़ाना यह न्यायोचित नहीं है. कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी. कौन मुल्ला- मौलवी डरा कर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है. ऐसे जो भी मदरसे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे. कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों, जैन, बौद्ध या सिख के बच्चों को दूसरे धर्म की, इस्लाम की तालीम दी जाए यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कांग्रेस ने कहा काम नहीं केवल कानून बन रहे

कांग्रेस के पूर्व मंत्र पीसी शर्मा ने कहा - मदरसे में अगर हिन्दू बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है ? सरकार तरह -तरह के कानून बनाती है , लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाती है. लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इंवेंट मैनेजमेंट चल रहा है. DEO और शिक्षा विभाग और अधिकारी क्या कर रहे हैं ? बीजेपी सिर्फ लोगों को धर्म जाती के आधार पर बांटकर वोट लेने का काम करती है.

