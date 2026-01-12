Tiger Roaming: सावधान! आगे टाइगर है, रिहाईशी इलाके में बाघ के मूवमेंट के लेकर वन विभाग ने जारी की चेतावनी

Tigress Movement: मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पिछले तीन दिनों से एक बाघ के मूवमेंट को देखते हुए लोग दहशत में हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जारी दिशा- निर्देश के बाद ग्रामीणों ने खेतों में जाना छोड दिया है. हालांकि रिहाइशी इलाकों में घूम रहे बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.

बाघ के पैरों के निशानों को इलाकों में देख घबराए किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है. एक गाय का शिकार कर चुके बाघ को न्यूट्रलाइज करने के लिए वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रही है. उसका कहना है कि बाघ को पकड़ने के लिए वह ट्रैप कैमरे और ड्रोन की मदद लेगी.

बाघ की आहट पिछले तीन दिनों से आसपास के इलाकों में दहशत

रिपोर्ट के मुताबिक मामला जिले के हंडिया क्षेत्र के खेड़ा गांव का है, जहां बाघ की आहट पिछले तीन दिनों से आसपास के इलाकों में दहशत बनी हुई है. इलाके में बाघ के मूवमेंट और वन विभाग की सलाह को मानते हुए ग्रामीणों ने खेतों में जाना छोड दिया. वहां मौजूद ग्रामीणों ने बताया कुछ देर पहले ही वहां से बाघ गुजरा, जिसके पग चिन्ह नजर आए हैं.

अधिकारियों ने किसानों को खेतों में नहीं जाने के लिए किया सचेत

डीएफओ अनिल चौपड़ा ने बताया कि हंडिया क्षेत्र में बाघ में मूवमेंट को देखते हुए खेड़ा गांवों का दौरा किया गया. ग्रामीणों को अकेला घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. किसानों को खेतों में नहीं जाने के लिए सचेत किया गया है. टीम को टेमागांव और रहटगांव रेंज में बाघ के पगमार्क मिले हैं, जिसके चलते अधिकारी एहतियात बरत रहे हैं.

