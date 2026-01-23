Betrayal In Love: शादी कहीं और तय हो गई थी, नाराज प्रेमी ने इसलिए हंसिए से रेत दिया का प्रेमिका का गला 

Lover Slit Girlfriend's Throat: ग्वालियर जिले में एक प्रेमी ने हंसिए से गलाकर अपनी प्रेमिका की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी. दिनदहाड़े हुए हत्याकांड में हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में हत्यारोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है.

हत्यारोपी युवक मृतका का ब्वॉयफ्रेंड था, लेकिन प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई. प्रेमिका की शादी अचानक कहीं और तय होने आरोपी ने अपना आपा खो दिया और उसके घर जाकर हंसिए से हमला कर अपनी प्रेमिका को जान से मार डाला. युवती की शादी इसी अप्रैल में होनी थी.

दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया

मामला गिरवाई थानाक्षेत्र की है, जहां दिनदहाड़े घर में घुसकर कथित प्रेमी मृतका की हत्या को अंजाम दिया.आरोपी प्रेमिका की शादी कही और तय होने से बहुत नाराज था और बदला लेने के इरादे से उसने प्रेमिका से मिलने गया और बाताकानी के बाद साथ लाए हंसिए से प्रेमिका का काटकर फरार हो गया. जांच के बाद पुलिस ने अंधे कत्ल के आरोपी तक पहुंची.

24 वर्षीय निशा कुशवाह की हत्या कर फरार था

गौरतलब है बीते मंगलवार की दोपहर गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया निवासी 24 वर्षीय निशा कुशवाह पुत्री लाखन सिंह कुशवाह की अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर हत्या करने की बात सामने आई थी. अपने कमरे में युवती मरी हुई मिली थी. गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी और मौके पर खून से सना एक पत्थर भी पड़ा मिला था.

ये भी पढ़ें-ज्वैलर्स शॉप से 46 Kg चांदी उड़ाने वाले अज्ञात चोर गिरफ्तार, केस में आए ट्विस्ट एंड टर्न उड़ा देंगे होश!

फोरेंसिक जांच में सामने आया था कि हत्यारोपी युवक ने मृतका के साथ हद पार क्रूरता की थी. उसके मृतका का कान काटने का भी प्रयास किया था. मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद फरार पड़ोसी के बारे में खोजबीन शुरू हुई.

जब मृतका के प्रेम-प्रसंग का खुलासा हुआ

एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि परिजनों से पूछताछ के दौरान मृतका के प्रेम-प्रसंग का खुलासा हुआ. वारदात स्थल से मिले एक महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर पुलिस ने प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच शुरू किया तो सामने आया था कि युवती के पडो़स में रहने समीर कुशवाहा के साथ उसका प्रेम संबंध था. पुलिस समीर को तलाशने उसके घर पहुंची तो वह गायब था.

आरोपी निशा के घर के पास घूमता मिला था

फरार प्रेमी के खोजबीन की गई तो कुछ और अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी, जिसके बाद पूरी जांच समीर पर केंद्रित हो गई. पुलिस ने हत्यारोपी का मोबाइल फोन तलाशा तो उसके भाई के पास मिला. जांच में पता चला था कि आरोपी वारदात से पहले निशा के घर के पास घूम रहा था.

ये भी पढ़ें-अजब-गजब हॉस्पिटल, कंप्यूटर ऑपरेटर बना पैथोलॉजिस्ट, रबड़ स्टैंप साइन वाली टेस्ट रिपोर्ट पर उठे सवाल?

मृतका के परिजन से पूछताछ के दौरान हत्यारोपी समीर कुशवाह के करहिया ठिकाने का पता चला. पुलिस ने तुरंत करहिया में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया जब वह करहिया से भागने की कोशिश की फिराक में था.

शादी तय होते ही प्रेमी से बात बंद कर दी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह युवती से प्रेम करता था, लेकिन उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी, जिसके बाद मृतका उससे बात करनी बंद कर दी थी, जिससे नाराज होकर उसने हंसिए से गला रेत उसकी हत्या कर दी. उसने बताया कि प्रेमिका से इतना नाराज था कि गला रेतने के बाद सिर पर उसके पत्थर भी मारा.

ये भी पढ़ें-फेफड़ों ने खोला 'राज' की हत्या का राज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाया, ऐसे बेनकाब हुआ साजिशकर्ता?