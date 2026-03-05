ज‍िसे साला समझा और पत्‍नी का पहले वाला पति न‍िकला. इंदौर में वकील को शादी के नाम पर बड़ा धोखा मिला. मैट्रिमोनियल साइट से शादी करने वाली महिला अपने पहले पति के साथ मिलकर 25 तोला सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई. पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है.

मध्‍य प्रदेश के इंदौर में चौंका देने वाला मामला सामने आया है. एक व्‍यक्ति ने ज‍िस शख्‍स को अपनी पत्‍नी का भाई मतलब साला समझ रहा था तो वो उसका पत‍ि न‍िकला. शादी के नाम पर ठगी का यह मामला इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र का इलाके का है.

पूरा मामला यह है क‍ि एक वकील ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए निर्मला सेंगर नाम की महिला से शादी की और उसे अपने घर में स्थान दिया. शुरू में सब सामान्य लगता रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद पति को यह एहसास हुआ कि जो महिला उसने अपनाया, वह उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा दे सकती है.

रिश्तेदार का झांसा और बड़े ही चालाकी से किया गया खेल

महिला के घर में आने के बाद एक युवक का बार-बार घर आना-जाना शुरू हुआ. महिला ने उसे अपना “रिश्तेदार” बताया. भरोसा करने के बाद वकील ने उसे घर में जगह दे दी और परिवार का सदस्य मान लिया. लेकिन कुछ दिनों बाद महिला अचानक गायब हो गई और अलमारी की जांच करने पर करीब 25 तोला सोने-चांदी के जेवर भी गायब पाए गए.

चौंकाने वाला खुलासा

जब वकील ने मामले की तहकीकात की, तो असली सच सामने आया. वह युवक, जिसे रिश्तेदार बताया गया था, दरअसल शुभम सेंगर था और वर्ष 2024 में ही निर्मला और शुभम पहले से शादीशुदा पति-पत्नी थे. यानी, वकील को जो महिला विश्वास में लेकर उसके घर में आई, वह पहले से ही किसी और की पत्नी थी.

पुलिस की जांच और आरोप

ग्रामीण जिले के डीएसपी नितिन सिंह के अनुसार, महिला कानपुर की रहने वाली है जबकि शुभम सेंगर इंदौर का निवासी है. पुलिस का मानना है कि दोनों मिलकर शादी का झांसा देकर ठगी करने की योजना बना चुके थे. पुलिस ने महिला और उसके पहले पति के खिलाफ धोखाधड़ी और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है और उनकी तलाश जारी है. यह घटना मैट्रिमोनियल साइट्स की धोखाधड़ी की एक गंभीर चेतावनी है और यह बताती है कि शादी के नाम पर भी लोग किस हद तक ठगी कर सकते हैं.