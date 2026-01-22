ग्वालियर में छात्रा से मारपीट मामले में बड़ा खुलासा, युवक ने कमरे में लेकर जाकर किया रेप; बेहोश छोड़कर फरार

Gwalior Crime News: ग्वालियर में बुधवार को स्कूटी से जा रही छात्रा के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपी बदमाशों के खिलाफ रेप की भी धारा जोड़ी है. आरोप है कि बदमाशों ने अपनी बाइक से कोचिंग जा रही छात्रा की स्कूटी को टक्कर मारी थी, जब वह गिर गई तो सिर पर डंडे से मारा. इस दौरान वह बेहोश हो गई और उसे उठाकर एक कमरे में ले गए. आरोप है कि कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जब विरोध किया तो सिर पर बोतल मारी थी और बेहोश हो गई.

दुष्कर्म के बाद बदमाश उसे बेहोशी की हालत में स्कूटी के पास छोड़ गए. होश आने पर वह पुलिस के पास पहुंची. आरोप है कि इस दौरान उसे थाने दर थाने टहलाया जाता रहा. हालांकि, पीड़िता के बार-बार बयान बदलने से भी केस दर्ज होने में देरी हुई. देर रात इस मामले में रेप का केस दर्ज किया गया. मामले में एक आरोपी की शिनाख्त हो गई है और हिरासत में लिया गया है.

कई थानों के काटे चक्कर

बता दें कि मामले का केस दर्ज किए जाने से पहले काफी नाटकीय घटनाक्रम चला. युवती ने पहले पुलिस को बताया था कि उसे मोटरसाइकल सवार युवकों ने पहले टक्कर मारी और उसके बाद उसके साथ मारपीट की. होश आने पर छात्रा पहले पड़ाव थाने पहुंची, यहां से घटनाक्रम सिरौल का बताया गया और कोई कार्रवाई न कर उसे सिरौल थाने पहुंचा दिया गया. इस बीच पता चला कि छात्रा जो घटनास्थल बता रही है वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में आता है.

फिर विवि थाने पहुंची, तब यहां से युवती को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए मुरार चिकित्सालय भेज दिया. यहां पर युवती ने मारपीट के साथ ही दुष्कर्म की बात भी कही, देर रात पुलिस ने इस मामले में रेप का केस दर्ज किया.

सुबह घर से कोचिंग को निकली

पूछताछ में छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह सुबह 8:30 बजे घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी. जैसे ही उसकी स्कूटी से वह कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे पहुंची, तभी मोटरसाइकिल से हर्ष पटेल अपने एक साथी के साथ आया. युवक ने छात्रा को रोका, लेकिन जब नहीं रुकी तो टक्कर मारकर रोका और सिर पर डंडा मार दिया. इस दौरान वह बेहोश हो गई.

होश आने के बाद पहले घर पहुंची, फिर गई थाने

आरोप है कि इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ कमरे में ले गया, यहां पर उसके साथ हर्ष पटेल ने दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करने के बाद सिर में बोतल मारी, जिस वजह से वह फिर अर्द्ध बेहोश सी हो गई. इसके बाद वह उसे कमरे से उठाकर स्कूटी के पास छोड़ गया, यहां उसे होश आया तो वह अपने घर पहुंची. घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मां को घटनाक्रम बताया, तब वह उसे लेकर पुलिस के पास पहुंची. दो थानों में भटकने के बाद उसका मेडिकल कराया गया. देर रात छात्रा ने रेप की बात बताई तो हर्ष पटेल के खिलाफ विवि थाने में रेप का केस दर्ज किया गया.

छात्रा पहले भी हर्ष के खिलाफ दर्ज करा चुकी है केस

इस बीच पुलिस को यह भी पता चला है कि पीड़ित छात्रा को हर्ष पटेल ने पहले भी परेशान किया था. छात्रा ने उसके खिलाफ बहोडापुर थाने में पहले भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. हालांकि, दोनों पक्षों में बाद में राजीनामा हो गया था. इस मामले में पुलिस ने देर रात ही हर्ष पटेल को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि रेप कहां ले जाकर किया गया. इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.