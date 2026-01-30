VIDEO: फॉरेस्ट अफसर के नाबालिग बेटे ने ATM-कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग, मुंबई तक हलचल

ग्वालियर में सड़क पर खड़ी अर्टिगा कार और एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले सिरफिरे नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची है. आरोपी दसवीं कक्षा का छात्र है और उसके पिता वन विभाग में अधिकारी बताए जा रहे हैं. पुलिस घटना को लेकर उससे पूछताछ कर रही है.

जानकारी के अनुसार, ग्वालियर में किला गेट चौराहा पर मौजूद एचडीएफसी बैंक के एटीएम में 27 जनवरी की सुबह एक सिरफिरे लड़के ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग लगते ही फायर अलर्ट चालू हुआ, जिसकी जानकारी सीधे मुम्बई स्थित बैंक के मुख्यालय पहुंची. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम किला गेट पहुंची और आग पर काबू पाकर मामले की जांच शुरू की. पुलिस पड़ताल कर पाती, उससे पहले ग्वालियर थाना के ही पच्चीपाड़ा निवासी शंकर सिंह तोमर भी थाना पहुंचे.

सीसीटीवी फुटेज के जरिए

शंकर सिंह ने पुलिस को बताया कि घर के बाहर खड़ी उनकी आर्टिगा कार पर किसी ने आग लगा दी है. उन्होंने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागा गया. एक ही दिन में कार और एटीएम में आग लगाने की घटना को लेकर पुलिस ने गंभीरता से लिया. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला. पुलिस ने उसके आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है.

आरोपी से पूछताछ कर रहे

एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि एटीएम और कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया है. उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया.

