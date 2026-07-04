गिरिबाला सिंह के घर चोरी मामले में मिले सुराग: गुना के पारदी गैंग पर शक, पुलिस ने बनाई विशेष टीम

राजधानी भोपाल में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है. पुलिस कमिश्नर की नाराजगी के बाद मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें कटारा हिल्स, बागसेवनिया और मिसरोद थाने के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. शुरुआती जांच में गुना के कुख्यात पारदी गिरोह पर संदेह जताया जा रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने में भोपाल के एक पारदी व्यक्ति ने भी गिरोह की मदद की है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

पुलिस कमिश्नर की फटकार के बाद बनी विशेष टीम

पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी की वारदात को भोपाल पुलिस ने गंभीरता से लिया है. मामले की समीक्षा के दौरान पुलिस कमिश्नर द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद एक विशेष जांच दल गठित किया गया. टीम में कटारा हिल्स थाना, बागसेवनिया थाना और मिसरोद थाना के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. जांच दल की कमान कटारा हिल्स थाना प्रभारी को सौंपी गई है.

गुना के पारदी गिरोह पर पुलिस का शक

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में गुना के पारदी गिरोह की भूमिका सामने आ रही है. जानकारी मिली है कि वारदात को अंजाम देने में भोपाल के एक स्थानीय पारदी व्यक्ति ने गिरोह की मदद की थी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों तक पहुंची है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है.

28 जून की अलसुबह हुई थी चोरी

जानकारी के अनुसार चोरी की घटना 28 जून की सुबह करीब 2:15 बजे हुई थी. बताया गया है कि चोर घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए थे. जिस हिस्से को निशाना बनाया गया, वहां गिरिबाला सिंह, उनके बेटे समर्थ और परिवार के अन्य सदस्यों के कमरे मौजूद थे. वारदात के दौरान कुछ आरोपी घर के भीतर दाखिल हुए, जबकि दो अन्य लोग बाहर निगरानी करते रहे.

भाई को नहीं लगी चोरी की भनक

गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ फिलहाल जेल में बंद हैं. उनके जेल जाने के बाद घर में गिरिबाला सिंह के भाई रह रहे हैं. चोर जिस रास्ते से घर में घुसे, वह घर का पिछला हिस्सा था. इसी कारण घर में मौजूद व्यक्ति को वारदात की भनक तक नहीं लगी. पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने पहले से रेकी कर घर की स्थिति का अध्ययन किया था.

पुलिस गश्त से घबराकर भागे बदमाश

घटना के दौरान इलाके में नियमित गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी घर के पास पहुंच गई थी. सूत्रों के मुताबिक पुलिस वाहन का सायरन सुनते ही बदमाश घबरा गए और कुछ सामान मौके पर छोड़कर फरार हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. हालांकि भागते समय वे कुछ सोने के आभूषण अपने साथ ले जाने में सफल रहे.

अदालत में भी उठा चोरी का मुद्दा

चोरी का मामला अदालत की सुनवाई के दौरान भी उठा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ ने न्यायालय से अनुरोध किया कि जांच दल उनके बयान भी दर्ज करे. उनका कहना था कि घर से गायब हुई नकदी, आभूषण और अन्य सामान की पूरी जानकारी वही दे सकते हैं. बचाव पक्ष के वकील ने भी अदालत में कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए पीड़ित पक्ष का बयान लिया जाना आवश्यक है.

जल्द हो सकता है खुलासा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं. जांच टीम को उम्मीद है कि जल्द ही चोरी की वारदात का पूरा खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

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