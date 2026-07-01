गिरिबाला सिंह के घर चोरी का CCTV वीडियो आया सामने, 3 संदिग्ध कैमरे में कैद; पुलिस जांच तेज

भोपाल में चर्चित गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में नया मोड़ सामने आया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है. वीडियो में तीन संदिग्ध घर के भीतर और आसपास दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस को आशंका है कि वारदात में कुल पांच से छह लोग शामिल थे. यह घटना 28 जून की अलसुबह बताई जा रही है. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान भोपाल सेंट्रल जेल में बंद गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से अनुरोध किया कि पुलिस उनके बयान भी दर्ज करे, ताकि वे बता सकें कि घर से क्या-क्या सामान चोरी हुआ है. अब सीसीटीवी फुटेज और बरामद सामान जांच के महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं.

चोरी की वारदात CCTV में हुई कैद

गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित बाग मुगलिया इलाके के घर में हुई चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. फुटेज में तीन संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि ये लोग घर के भीतर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस का दावा है कि घटना में केवल तीन नहीं, बल्कि पांच से छह लोग शामिल हो सकते हैं.

28 जून की सुबह हुई थी वारदात

जानकारी के मुताबिक चोरी की घटना 28 जून की अलसुबह करीब 2:15 बजे हुई. पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्ध पीछे की ओर से घर में दाखिल हुए. जिस हिस्से में चोरी हुई, वहां गिरिबाला सिंह, समर्थ और टिशा के कमरे बताए जा रहे हैं. वारदात के दौरान कुछ आरोपी घर के भीतर घुसे, जबकि दो लोग बाहर निगरानी करते रहे.

कोर्ट में उठा चोरी का मुद्दा

मामले की सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि जांच कर रही पुलिस टीम उनके बयान दर्ज करे. उनका कहना है कि केवल वे ही सही तरीके से बता सकते हैं कि घर से कौन-कौन सी वस्तुएं, नकदी या आभूषण गायब हुए हैं. बचाव पक्ष के वकील ने भी अदालत के सामने यह दलील रखी कि पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज होना जांच की निष्पक्षता के लिए आवश्यक है.

पुलिस को मिला बैग और हथियार

जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार पुलिस गश्ती दल ने संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद कार्रवाई की थी. बताया जा रहा है कि कुछ आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए, लेकिन पुलिस को एक बैग बरामद हुआ. बैग से एक लाइसेंसी पुरानी रिवॉल्वर तथा कुछ सोने-चांदी के आभूषण मिलने की जानकारी सामने आई है. बरामद सामान का चोरी की घटना से क्या संबंध है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की चर्चा

सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. हालांकि आधिकारिक तौर पर सभी आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और बरामद सामग्री के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

चोरी या साजिश? कई सवाल बरकरार

घटना के बाद विभिन्न स्तरों पर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आई हैं. कुछ लोगों ने वारदात को लेकर अलग-अलग आशंकाएं जताई हैं. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चोरी के मामले की जांच कर रही है. किसी भी अन्य संभावना पर निष्कर्ष निकालना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा.

जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें

भोपाल के इस चर्चित चोरी प्रकरण में अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर हैं. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे, क्या-क्या सामान चोरी हुआ और आरोपी किस तरह घर में दाखिल हुए. आने वाले दिनों में जांच से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.

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