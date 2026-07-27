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'जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं', हिज्बुल्लाह को मोजतबा खामेनेई का खुला समर्थन

सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि हिज्बुल्लाह की मजबूती दुनिया भर के उन आजाद देशों के लिए हौसले का मैसेज बन गई है, जो दमन और 'वैश्विक अहंकार' के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं.

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'जिहाद और प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं', हिज्बुल्लाह को मोजतबा खामेनेई का खुला समर्थन
मोजतबा खामेनेई ने हिज्बुल्लाह की जमकर तारीफ की है. (File Photo)

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ हिज्बुल्लाह के लड़ाकों की मजबूती की तारीफ की है. उन्होंने इस गुट को आक्रामकता के खिलाफ एक 'मजबूत चट्टान' बताया और कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने लेबनानी लड़ाकों की रक्षा को अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बना ली है. ईरान की अर्ध-सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, खामेनेई ने कहा कि हिज्बुल्लाह की मजबूती दुनिया भर के उन आजाद देशों के लिए हौसले का मैसेज बन गई है, जो दमन और 'वैश्विक अहंकार' के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट में खामेनेई ने हिज्बुल्लाह के सेक्रेटरी-जनरल शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों की ओर से भेजी गई वफादारी की चिट्ठी का जवाब दिया. उन्होंने उनके 'धैर्य, बड़प्पन और त्याग' की तारीफ की और हिज्बुल्लाह को इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध में सबसे आगे रहने वाली 'अडिग चट्टान' बताया है.

खामेनेई ने कहा, "आज, जब दुनिया के देश जिंदगियों और पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले अमेरिकी सरकार और अपराधी जायोनियों के अत्याचार और दमन से तंग आ चुके हैं, तो जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है."

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'दुनिया के लिए मैसेज बना हिज्बुल्लाह'

मोजतबा खामेनेई ने कहा, "अब जब लेबनान का हिज्बुल्लाह, जिहादी गुटों की अगुवाई करते हुए, जायोनी शासन यानी इजरायल और उसके समर्थकों के हिंसक हमलों के खिलाफ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है, तो यह मजबूती दुनिया के आजाद देशों के लिए प्रेरणा का संदेश बन गई है."

सुप्रीम लीडर ने 'इन पीड़ित और ताकतवर लड़ाकों' की रक्षा को ईरान की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी घोषित किया. इसके साथ ही, उन्होंने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के किसी भी समझौते के लिए लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और इजरायली 'आक्रामकता' को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के खत्म करने को पहली शर्त बताया है.

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'छोटे पौधे के बनाया बड़ा पेड़...'

खामेनेई ने आगे कहा कि अमेरिका के खिलाफ 'थोपे गए युद्ध' को खत्म करने के किसी भी समझौते में लेबनान के खिलाफ इजरायली आक्रामकता को खत्म करना भी शामिल होना चाहिए.

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ईरानी नेता ने दक्षिणी लेबनान के लोगों के धैर्य और समर्थन की भी तारीफ की और हिज्बुल्लाह के मारे गए नेता सैयद हसन नसरल्लाह और आंदोलन के अन्य कमांडरों को श्रद्धांजलि दी. खामेनेई ने कहा कि लड़ाकों ने हिज्बुल्लाह को एक 'छोटे पौधे' से एक 'बड़ा पेड़' बना दिया है और पूरे इस्लामी दुनिया में लेबनान का मान बढ़ाया है.

न्यूयॉर्क में नेतन्याहू...

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार, 27 जुलाई को अमेरिका जाने वाले हैं. उन्होंने कहा है कि वे न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगे. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के गिरफ्तारी वारंट और मेयर जोहरान मम्दानी की इस बात की परवाह नहीं की है कि शहर में उनका स्वागत नहीं है.

फॉक्स न्यूज के प्रोग्राम 'संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स' में मारिया बार्टिरोमो के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने ममदानी की आलोचना की. उन्होंने मेयर ममदानी के बारे में कई बेबुनियाद दावे किए, जिन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू अमेरिका आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए.'

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