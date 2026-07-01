धान महोत्सव शुरू; सिवनी के खेत में उतरे CM मोहन, किसानों को मिला कोदो-कुटकी का बोनस, ये घोषणाएं हुईं

सिवनी में आयोजित धान महोत्सव और कोदो-कुटकी बोनस वितरण समारोह राजनीतिक घोषणाओं, किसान हितैषी संदेशों और विकास योजनाओं के कारण चर्चा का केंद्र रहा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए किसानों के साथ खेत में समय बिताया, धान की रोपाई की और उनसे सीधे संवाद किया. इस दौरान उन्होंने जिले के लिए 349.33 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और 144.8 करोड़ रुपये के नए कार्यों का भूमि-पूजन किया. कार्यक्रम में श्रीअन्न उत्पादक किसानों को बोनस वितरण, श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता और प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा को साथ लेकर प्रदेश आगे बढ़ रहा है.

किसानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, खेत में उतरे

सिवनी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला. मंचीय भाषणों से पहले उन्होंने खेत में जाकर धान रोपाई में हिस्सा लिया और किसानों से बातचीत की. ग्रामीणों और किसानों के बीच उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय रही. कई किसानों ने फसल, समर्थन मूल्य और मौसम से जुड़ी समस्याएं भी उनके सामने रखीं.

Dhan Mahotsav: खेत में सीएम मोहन यादव

सिवनी को मिली 494 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास से जुड़े कई प्रोजेक्टों का शुभारंभ और शिलान्यास किया. सिवनी जिले में 349.33 करोड़ रुपये लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 144.8 करोड़ रुपये की लागत वाले 43 नए कार्यों का भूमि-पूजन हुआ. इसके अलावा बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क, चमारा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय और स्टेडियम जैसी परियोजनाओं की घोषणा भी की गई.

कोदो-कुटकी किसानों को मिला बोनस

कार्यक्रम में श्रीअन्न उत्पादक किसानों का बोनस वितरण किया गया. प्रदेश के 3941 किसानों को कोदो-कुटकी उत्पादन पर बोनस राशि प्रदान की गई. सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस देने की व्यवस्था किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में की गई पहल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोटे अनाजों की मांग बढ़ी है और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

Dhan Mahotsav: धान की रोपाई करते हुए

संबल योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता

धान महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के हितग्राहियों को भी आर्थिक सहायता जारी की गई. सिंगल क्लिक के माध्यम से हजारों श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि हस्तांतरित की गई. सरकार का कहना है कि दुर्घटना, मृत्यु और अन्य संकट की स्थितियों में इस योजना से पात्र परिवारों को राहत मिलती है.

धान किसानों के लिए भी किया बड़ा संकेत

मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादकों के हितों को लेकर भी काम कर रही है. उन्होंने संकेत दिया कि धान किसानों को बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर से राहत देने के लिए भावांतर जैसी व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. इससे धान उत्पादक किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना जताई गई.

यह भी पढ़ें : देश में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों को GI टैग; MP ने रचा इतिहास, इन उत्पादों को मिली खास पहचान

UCC पर भी दिया बड़ा बयान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राज्य में UCC को लेकर व्यापक स्तर पर सुझाव लिए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया है. सरकार इस विषय पर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. राजनीतिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

श्रीअन्न को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों को अब केवल पारंपरिक फसल के रूप में नहीं देखा जा सकता. स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ने के साथ इन उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ी है. राज्य सरकार ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए श्रीअन्न उत्पादों को नए बाजार दिलाने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें : MBA के बाद नौकरी छोड़ चुनी गुलाब की खेती, अब सालाना लाखों की कमाई; धमतरी के युवा किसान मोहित पवार बने मिसाल

यह भी पढ़ें : कोबरा ने उगली मृत नागिन, शिवपुरी में हैरान करने वाला रेस्क्यू; सर्प मित्र भी चौंके, स्कूल परिसर का VIDEO वायरल

यह भी पढ़ें : दोस्ती, नशीली शराब और ब्लैकमेलिंग; रायपुर में हनीट्रैप का खुलासा, 54 वर्षीय व्यक्ति से 2.17 लाख की उगाही

यह भी पढ़ें : उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ जंगली कुत्तों का झुंड; बाघाें की गणना वाले कैमरे में हुए ट्रैप