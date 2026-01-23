विज्ञापन
विशेष लिंक

खेत बिकवाकर दिया पैसा, फिर मांगी 24 भैंसों की बलि, आयुर्वेदिक कैंप की आड़ में 13.74 लाख की ठगी

बलौदा बाजार में आयुर्वेदिक कैंप की आड़ में अंधविश्वास फैलाकर किसान से खेत बिकवाकर लाखों रुपये ठगने और 24 भैंसों की बलि की मांग करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे नकदी, सोने के आभूषण और कार जब्त की गई है.

Read Time: 3 mins
Share
खेत बिकवाकर दिया पैसा, फिर मांगी 24 भैंसों की बलि, आयुर्वेदिक कैंप की आड़ में 13.74 लाख की ठगी

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में अंधविश्वास और झांसेबाजी की हदें तब पार हो गईं, जब आयुर्वेदिक कैंप की आड़ में ठगों ने एक किसान से पहले उसका खेत बिकवाकर 13.74 लाख रुपये ऐंठ लिए और बाद में कथित पूजा–पाठ के नाम पर 24 भैंसों की बलि या 3 लाख रुपये की मांग कर डाली. खेत में दबे सोना-चांदी के “हंडे” को निकालने का झांसा देकर की गई इस ठगी में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर रचा ठगी का जाल

मामला बलौदा बाजार जिला मुख्यालय के लटुवा रोड पुलिया के पास का है, जहां आरोपियों ने “महालक्ष्मी दवाखाना” के नाम से आयुर्वेदिक कैंप लगा रखा था. वे खुद को आयुर्वेदिक चिकित्सक बताकर शर्तिया इलाज का दावा करते थे. इसी दौरान प्रार्थी कमल साहू, निवासी ग्राम खैरा (पाटन) उनकी बातों में आ गया.

Latest and Breaking News on NDTV

खेत में दबे सोना-चांदी के हंडे की कहानी

आरोपियों ने प्रार्थी को बताया कि उसके खेत में सोना–चांदी के आभूषणों से भरा एक हंडा गड़ा हुआ है. इसे निकालने के लिए विशेष पूजा–पाठ और अनुष्ठान की जरूरत बताई गई. इस झांसे में आकर प्रार्थी ने आरोपियों को किस्तों में कुल 13,74,000 रुपये नकद और करीब एक तोला सोने का आभूषण दे दिया.

पैसों के लिए खेत और बाड़ी तक बेच दी

पीड़ित की लिखित शिकायत के अनुसार, अक्टूबर–नवंबर 2025 के दौरान वह लगातार आरोपियों को रकम देता रहा. ठगी की रकम जुटाने के लिए उसने अपनी खेत और बाड़ी तक बेच दी. इस दौरान आरोपियों ने खेत से एक छोटा हंडा निकालने और उसे तालाब में विसर्जित करने का नाटक भी किया, ताकि पीड़ित का विश्वास बना रहे. 

Latest and Breaking News on NDTV

24 भैंसों की बलि या 3 लाख रुपये की मांग

अंत में आरोपियों ने कथित रूप से चामुंडा देवी को प्रसन्न करने के नाम पर 24 भैंसों की बलि की मांग की. भैंस न देने की स्थिति में 3 लाख रुपये देने को कहा गया. जब पीड़ित और पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया और लटुवा रोड स्थित कैंप पहुंचा, तो वहां ताला लटका मिला और आरोपी फरार हो चुके थे.

कांकैर से गिरफ्तारी, नकदी और कार जब्त

पीड़ित की शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार में अपराध क्रमांक 51/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों को जामगांव, थाना नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर से गिरफ्तार किया. पूछताछ में उन्होंने ठगी की वारदात कबूल की. एसडीओपी अपूर्वा क्षत्रिय ने बताया कि आरोपियों के पास से 4.80 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण और ठगी में प्रयुक्त कार CG11 E4500 जब्त की गई है.

गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?

गिरफ्तार आरोपियों में महाराष्ट्र के अरबी हरदोली रोड, उत्तम नगर, थाना अरवी, जिला वर्धा निवासी नानसिंग चितोड़िया (52 वर्ष), सूरज सिंह चितोड़िया (18 वर्ष) और एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhattisgarh News, CG News, Baloda Bazar News, Baloda Bazar Hindi News, Fake Ayurvedic Camp, Andhvishwas Fraud, Gold Pot Scam, Crime News Chhattisgarh 
Get App for Better Experience
Install Now