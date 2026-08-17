MP: पत्नी से शराब का विवाद बेटी की हत्या तक पहुंचा, 6 साल की मासूम को पिता ने पटक-पटक मार डाला

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पत्नी से विवाद होने पर नशे में धुत पिता ने पूरा गुस्सा अपनी छह साल की बेटी पर निकाल डाला. आरोपी ने मासूम बेटी को जमीन पर पटक-पटककर मार दिया. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

​शराब के विवाद से शुरू हुई कलह

​जानकारी के अनुसार, छर्च थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में रहने वाला रामबरन आदिवासी रात को घर पहुंचा, जो शराब के नशे में धुत था. घर में घुसते ही पत्नी ने उसकी शराब पीने वाली लत का विरोध किया तो दोनों के बीच बहस शुरू होने लगी. देखते ही देखते आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी. पति के खौफ से जान बचाने के लिए वह अपने एक साल के बच्चे को लेकर जिगनी गांव में अपने रिश्तेदार घर चली गई.

मासूम बनी शराबी पिता की सनक का शिकार

उधर, पत्नी के जाने के बाद आरोपी रामबरन और ज्यादा आग-बबूला हो गया. उस समय उसकी 6 साल की मासूम बेटी शिवानी पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा अखेराज आदिवासी के घर खेल रही थी. गुस्से में बौखलाया रामबरन अपने भाई के घर में घुसा और खेल रही मासूम शिवानी को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा. सिर पर गंभीर चोट लगने से बच्ची तड़पने लगी. जब उसके चाचा और चाची ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की.

मासूम बच्ची ने ​अस्पताल ले जाते रास्ते में तोड़ा दम

बच्ची को पटकने के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हाल में तड़प रही शिवानी को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और खून काफी बह गया था. अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

​गांव में मातम, आरोपी पिता गिरफ्तार

​इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे श्यामपुरा गांव में मातम पसर गया है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. सूचना मिलते ही छर्च थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. ​पुलिस ने आरोपी रामबरन आदिवासी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.

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