मनरेगा बचाओ संग्राम: PCC चीफ बैज का बीजेपी पर हमला, कहा- 'मूसवा सरकार' पिंजरे में बंद कर... 

MGNREGA Bachao Sangram: छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सियासत गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर निकाली गई मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा के दौरान PCC चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला. संबोधन करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ को “मूसवा सरकार” से बचाने की बात कहते हुए तीखे शब्दों में विरोध दर्ज कराया. इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे.

मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा का आयोजन

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह यात्रा मगरलोड ब्लॉक के मेघा गांव से शुरू हुई. यात्रा मेघा से गिरौद, अरौंद होते हुए हरदी तक निकाली गई. इस दौरान जगह‑जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया और नारेबाजी करते हुए मनरेगा की रक्षा की मांग उठाई.

दीपक बैज का मंच से तीखा भाषण

सभा को संबोधित करते हुए PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम और स्वरूप दोनों को बिगाड़ दिया है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

‘मूसवा सरकार' कहकर बीजेपी पर निशाना

दीपक बैज ने अपने भाषण में भाजपा सरकार को “मूसवा सरकार” कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस सरकार से छत्तीसगढ़ को बचाने की जरूरत है और तंज कसते हुए यह भी कहा कि “तमाम मूसवा (चूहों) को पिंजरे में बंद कर गुजरात भेज देना चाहिए.”

धान घोटाले से जोड़ा ‘मूसवा सरकार' का मुद्दा

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धान घोटाले को लेकर चर्चा हो रही है. करोड़ों रुपये का धान गायब होने के मामलों में जिम्मेदारों ने दावा किया कि धान ‘चूहे खा गए'. इसी बयान को आधार बनाकर कांग्रेस भाजपा सरकार को ‘मूसवा सरकार' कहकर घेर रही है.

कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी

इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी नीलम चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर मनरेगा बचाने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया. यात्रा के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक और संघर्षपूर्ण नजर आया.