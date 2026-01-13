Chhattisgrh Crime: पुरानी रंजिश में की गई हत्या के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार, चाकू से वार कर ली थी युवक की जान

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या और जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किया. वहीं एक बालक को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक मृतक, घायल और आरोपी आपस में परिचित थे.

रंजिश के चलते एक युवक की हत्या

बता दें कि दीपावली के समय हुए आपसी झगड़े और विवाद के कारण उनके बीच मनमुटाव चल रहा था. इसी रंजिश के चलते 11 जनवरी की रात लगभग 10ः30 बजे, जब आदित्य कुर्रे और अभय सारथी आरोपी के घर के पास पहुंचे, तब आरोपी लोकेश विश्वकर्मा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया.

एक युवक गंभीर रूप से घायल

इस हमले में आदित्य कुर्रे की मौत हो गई, जबकि अभय सारथी को गंभीर चोटे आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल गंभीर रूप से घायल अभय सारथी का इलाज चल रहा है.

चार आरोपियों को गिरफ्तार, 2 चाकू को जब्त

आरोपी लोकेश विश्वकर्मा, अनुज यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में मामला दर्ज किया गया. इन आरोपियों के खिलाफ अपराधिक क्रमांक 18/2026 धारा 109, 103, 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया है. साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 चाकू को जब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक और आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा और थाना सिविल लाइन में पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है.

